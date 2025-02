Breuninger geschlossen. Kaufhof zu. Das Image der Einkaufsstadt Reutlingen bröckelt. Eine spektakuläre Liebe-Aktion soll helfen. Und die Realität ist besser als es scheint.

Reutlingen wirbt mit Liebes-Aktionen und Liebesgeschichten für die Stadt als liebenswerten Ort und als attraktives Einkaufszentrum. Seit Juni 2024 schlägt die Aktion unter dem Motto "Nur lieben" hohe Wellen, mit einem zeitweise bundesweiten Medienecho.

Zunächst hatte das Team der StaRT-GmbH, des Stadtmarketings, diffamierend scheinende Plakate aufhängen lassen. "Reutlingen kannst du nicht mögen", hieß es da zum Beispiel. Nachdem lange gerätselt wurde, woher die Schmähsprüche kommen, folgte die Auflösung: Das "nicht mögen" wurde durch "nur lieben" ergänzt.

Liebe-Aktionen und Liebesgeschichten am Valentinstag

Der vermutlich aus England stammende Brauch der Valentins-Geschenke unter Liebenden passt natürlich wie die Faust auf's Auge zur Reutlinger Image-Kampagne. Deshalb hat das Stadtmarketing allerhand Aktionen geplant und zusammen mit den Geschäften auf die Beine gestellt. Manche Läden bieten eine Rose als Präsent, es gibt Gewinnspiele, Spezial-Gebäcke und Menüs.

Das Stadtmarketing selbst sammelt Liebesgeschichten. Dazu steht vor der Nikolaikirche ein großes leuchtendes Herz. Dort kann, wer will, Liebes-Selfies machen und samt Liebeserklärung auf der Homepage „nurlieben.de“ posten. Mit speziellen „nurlieben-Postkarten“ kann man Grüße verschicken.

Inzwischen, so Stadtmarketing-Chefin Anna Bierig, trägt das Projekt teils unerwartete Früchte. Die Stadtverwaltung nutzt den "Nur Lieben"-Slogan als eine Art Logo und viele Menschen haben Abwandlungen kreiert. Aus Reutlingen wurde etwa Lieb-lingen, Wander-lingen, Kultur-lingen, Karriere-lingen und Glücks-lingen.

Bistrotische finden sich inzwischen vor so manchem Einzelhandelsgeschäft in Reutlingen. Das Stadtmarketing unterstützt so die liebevolle Gestaltung der Ladenfronten, um die Aufenthaltsqualität für die Kundschaft zu erhöhen. SWR Thomas Scholz

Image verändert - Selbstbewusstsein in Reutlingen gestärkt

Fragt man nach dem Erfolg der Kampagne, dann ist Marketingchefin Bierig bei den Zahlen vorsichtig. Denn Kampagnenwirkungen sind schwer zu messen. Aber schon nach den ersten Wochen habe eine Auswertung ergeben, dass über die klassischen Medien und das Internet rund 200 Millionen Kontakte zustande gekommen seien, sagte Bierig dem SWR. Also 200 Millionen Mal haben sich Menschen mit Reutlingen und der Aktion beschäftigt. Und die ist keine kurzfristige. Sie ist auf 10 Jahre angelegt.

Was Bierig zudem spürt, ist ein Wandel im Bewusstsein der Reutlinger. Wurde über die Jahre zwar gern in Reutlingen gelebt, aber viel genörgelt über das, was noch fehlt oder einem nicht gefällt, habe ein Umdenken eingesetzt. Immer mehr Menschen würden wahrnehmen, was an Reutlingen gut und liebenswert sei. Sichtbar und hörbar wird das durch die Liebesgeschichten, die ins Internet gestellt wurden.

Image der Einkaufsstadt Reutlingen bröckelt zu unrecht

Dass große Läden wie Breuninger und Galeria Kaufhof ihre Filialen in Reutlingen geschlossen haben, hat den Eindruck vermittelt, die Einkaufsstadt verliere an Attraktivität. Das sieht Anna Bierig anders. Die Zählungen hätten ergeben, dass jährlich über 10 Millionen Menschen in der Innenstadt unterwegs sind. 2024 habe die Zahl sogar um 400.000 zugenommen, verglichen mit dem Jahr davor, so Bierig.

Nicht nur Liebesgeschichten und Liebe-Aktionen sollen für Reutlingen werben. Auch Aktionen wie Wasserspiele auf dem Marktplatz tragen dazu bei, das Leben und Einkaufen attraktiver zu machen. Pressestelle StaRT GmbH Dimitri Drofitsch

Leben und Einkaufen in Reutlingen attraktiver machen

Doch nicht nur die Werbeaktionen rund um die Liebe zur Stadt sollen das Image Reutlingens als besuchens- und lebenswerten Ort stärken. Das Team des Stadtmarketings will auch die Aufenthaltsqualität verbessern. Auf dem abseits von Markttagen oft leeren und im Sommer heißen Marktplatz wurden zum Beispiel mobile Wasserspiele aufgebaut. Zur Freude von Kindern und Erwachsenen, sagt Anna Bierig. Und auch leerstehende Verkaufsflächen wie im Breuninger-Gebäude sollen so schnell wie möglich wieder mit Leben gefüllt werden.