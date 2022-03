Impftermine mit dem neuen Impfstoff können teils schon gebucht werden. Geimpft werden Personen ab 18 Jahren. Die Zweitimpfung erfolgt stets drei Wochen später.

50 Prozent der Impfdosen, die der Kreis Tübingen erhält, gehen an niedergelassene Ärztinnen und Ärzte sowie an Klinikstandorte im Landkreis. Von den Impfstützpunkten im Kreis bietet ausschließlich der Tübinger Impfstandort Novavax-Termine an. Vorrang haben dort zunächst Personen, die der einrichtungsbezogenen Impfpflicht unterliegen. Termine können ab dem 2. März online gebucht werden. Diese Novavax-Termine in Tübingen stehen fest:

Freitag, 4. März bis Montag, 7. März, jeweils von 13:30 bis 19:30 Uhr („Alte Apotheke“, Röntgenweg 9)

Im Kreis Tuttlingen braucht man für die Novavax-Impfung keinen Termin. Der neue Impfstoff steht dort nach Angabe des Landratsamtes allen zur Verfügung. Solange das Kontingent reicht, wird er zu den Öffnungszeiten der Kreis-Impfstation angeboten. Sie ist derzeit nur noch freitags geöffnet. Demnach ist die erste Möglichkeit eine Nuvaxovid-Impfung zu erhalten folgende:

Freitag, 4. März, von 13:30 bis 20 Uhr (Kreis-Impfstation, Eisenbahnstraße 3)

Auch der Impfstützpunkt Rottweil bietet nach Angaben des Landratsamtes ab 4. März Impftermine mit Novavax ohne Termin an. Der Impfstoff stehe allen Bürgern ab 18 Jahren zur Verfügung, solange der Vorrat reicht. Insgesamt erhält der Kreis Rottweil 2.400 Dosen des Impfstoffs. Der Impfstützpunkt hat derzeit an zwei Tagen in der Woche geöffnet. Impfen mit Novavax ist also möglich zu folgenden Terminen:

ab Freitag, 4. März, jeweils am Donnerstag von 14 bis 19 Uhr und am Freitag von 14 bis 18 Uhr (Impfstützpunkt Rottweil, Marienstraße 2)

Für Novavax-Termine im Kreis Sigmaringen kann man sich bereits einen Impftermin online reservieren. Man kann aber auch ohne Termin eine Novavax-Impfung an den entsprechenden Tagen erhalten. Wenn mehr Termine nachgefragt als angeboten werden, haben Betroffene der einrichtungsbezogenen Impfpflicht Vorrang. Grundsätzlich kann aber jede Bürgerin und jeder Bürger eine Novavax-Impfung erhalten, wie das Landratsamt Sigmaringen mitteilte. Bisher seien erst wenige Termin reserviert worden. Der Landkreis erhält 2.300 Nuvaxovid-Dosen. Dementsprechend können 1. 150 Personen geimpft werden. Folgende Termine stehen für den Kreis Sigmaringen bereits fest:

Freitag, 4. März, von 16 bis 20 Uhr (Impfstützpunkt Sigmaringen, Käppeleswiesen 7)

Samstag, 5. März und Sonntag, 6. März von 10 bis 15 Uhr (Impfstützpunkt Sigmaringen, Käppeleswiesen 7)

Bislang ist die Nachfrage nach Novavax-Terminen in den meisten Kreisen nicht besonders hoch.

Weil die Nachfrage nach Novavax-Terminen bislang verhalten ist, stehen diese ab dem 2. März allen Bürgerinnen und Bürgern zur Verfügung. Das teilte das Landratsamt mit. Die Terminbuchung kann online oder über das Corona-Bürgertelefon (07433/92-1111) erfolgen. Geplant sind im Zollernalbkreis bislang laut Buchungs-Tool diese Termine:

Samstag, 5. März, von 9:15 bis 12 Uhr (Impfzentrum Meßstetten, Geißbühlstrasse 51)

Montag, 7. März und Dienstag, 8. März von 9 bis 12 Uhr (Impfzentrum Meßstetten, Geißbühlstrasse 51)

In Reutlingen werden Novavax-Termine unabhängig von der einrichtungsbezogenen Impfpflicht vergeben. Seit 9 Uhr am 2. März können in Reutlingen Novavax-Termine online gebucht werden. Eine Nuvaxovid-Impfung ohne Termin ist vorerst nur in Zwiefalten möglich. Das neue Vakzin wird an allen Impfstützpunkten im Kreis ab Freitag, dem 4. März angeboten. Auch weitere Termine stehen bereits fest:

Freitag, 4. März, von 11 bis 17 Uhr (Impfstützpunkt Marktplatz Reutlingen)

Freitag, 4. März, von 14 bis 19 Uhr (Impfstützpunkt Kreuzeiche Reutlingen)

Freitag, 4. März, von 14 bis 18 Uhr (Impfstützpunkt Metzingen, Festkelter)

Freitag, 4. März, von 12 bis 16 Uhr (Impfstützpunkt Zwiefalten, Rentalhalle)

Samstag, 5. März, von 11 bis 17 Uhr (Impfstützpunkt Marktplatz Reutlingen)

Samstag, 5. März, von 14 bis 19 Uhr (Impfstützpunkt Kreuzeiche Reutlingen)

Samstag, 5. März, von 10 bis 14 Uhr (Impfstützpunkt Metzingen, Festkelter)

Sonntag, 6. März von 11 bis 17 Uhr (Impfstützpunkt Kreuzeiche Reutlingen)

Sonntag, 6. März von 14 bis 18 Uhr (Impfstützpunkt Münsingen, Beutenlayhalle)

Ab Sonntag, 6. März, werden Novavax-Impfungen zu den regulären Öffnungszeiten des Kreisimpfstützpunktes in Schopfloch und bei den Vor-Ort-Terminen des Mobilen Impfteams angeboten. Eine Terminbuchung ist online möglich, aber keine Pflicht. Der Kreis erhält Impfdosen für die vollständige Immunisierung, also Erst- und Zweitimpfung von 750 Personen. Die Hälfte der Dosen sind nach Angabe des Landratsamtes Freudenstadt für Personen reserviert, die von der einrichtungsbezogenen Impfpflicht betroffen sind. Es seien aber noch viele Termine verfügbar, so das Landratsamt. An folgenden Terminen kann man in Schopfloch eine Novavax-Impfung erhalten:

Sonntag, 6. März, von 12 bis 20 Uhr (Kreisimpfstützpunkt Schopfloch, Dornstetter Straße 19)

Montag, 7. März bis Donnerstag, 10. März, von 15 bis 20 Uhr (Kreisimpfstützpunkt Schopfloch, Dornstetter Straße 19)

Ein wenig später als in den anderen Landkreisen starten die Novavax-Impfungen im Kreis Calw. Terminbuchungen können, müssen aber nicht vorgenommen werden. Dort soll Nuvaxovid an allen Impfstandorten und zu den normalen Öffnungszeiten verfügbar sein. Demnach sind das die ersten Impftermine mit dem neuen Vakzin im Kreis Calw: