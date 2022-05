per Mail teilen

In Villingen-Schwenningen (Schwarzwald-Baar-Kreis) musste der Pilot eines Leichtflugzeugs am Montagnachmittag notlanden. Der 41-Jährige war von Freiburg in Richtung Flugplatz Schwenningen unterwegs. Kurz vor dem Ziel setzte sein Motor aus. Es gelang ihm, das Flugzeug auf einer Wiese notzulanden, ohne dass Schaden entstand.