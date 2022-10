per Mail teilen

Im Krisenfall sollte die Versorgung der Bevölkerung sichergestellt sein, so das Innenministerium. Der Kreistag des Zollernalbkreises hat über Notfalltreffpunkte in Hallen beraten.

Für den Fall, dass es aufgrund des Kriegs gegen die Ukraine zu einer Gasmangellage und einem Stromausfall kommt, wollen der Zollernalbkreis und die Kommunen gewappnet sein. Auch bei anderen Krisen wie Überschwemmungen oder Erdbeben soll man vorbereitet sein. "Rüsten für den Fall der Fälle" - so das Motto der Überlegungen, die der Kreisbrandmeister und Leiter des Amts für Bevölkerungsschutz Stefan Hermann in der Kreistagssitzung am Montag vorstellte.

SWR Reporterin Magdalena Knöller berichtet über die Notfalltreffpunkte:

Notfalltreffpunkte in Hallen

Das bedeutet konkret, dass in jeder Gemeinde sogenannte Notfalltreffpunkte zum Beispiel in Hallen sichergestellt werden sollen - mit Notstrom, Trinkwasser- und Lebensmittelvorräten. Betroffene Bürgerinnen und Bürger sollen Schutz finden und Erste Hilfe oder Informationen zur Lage erhalten. Hermann empfiehlt den Kommunen, entsprechende Investitionen zu machen.

Empfehlung vom Land für entsprechende Planungen

Die Notfalltreffpunkte sollen aus Sicht des Innenministeriums im ganzen Land im Krisenfall die flächendeckende Versorgung der Bevölkerung sicherstellen. Das Land hatte eine entsprechende Rahmenempfehlung für die Planung und den Betrieb von Notfalltreffpunkten für die Kommunen veröffentlicht. "Wir sind verwundbar und müssen uns deshalb bestmöglich auf kritische Situationen vorbereiten", sagte Innenminister Thomas Strobl (CDU). Die Rahmenempfehlung umfasse neben Hinweisen zur Planung und dem Betrieb von solchen Treffpunkten auch ein einmaliges Ausstattungsset für Kommunen - dazu gehörten zum Beispiel eine Notstromversorgung und Erste-Hilfe-Notfallsets.