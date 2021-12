Notfallpläne wegen Omikron in den Kreisen Reutlingen, Tübingen und Zollernalb

Omikron breitet sich in Baden-Württemberg weiter aus. Rund 350 Fälle sind bisher bekannt. In der Region wappnet man sich gegen die neue Corona-Variante mit Notfallplänen.

Da sich die Omikron-Variante des Coronavirus rasch verbreitet, werden zahlreiche Arbeitsausfälle in der kritischen Infrastruktur befürchtet. Gemeint sind neben dem Rettungswesen beispielsweise Straßenmeistereien oder die Müllabfuhr.

Verschärfte Regeln im Kreis Reutlingen

Um Arbeitsausfälle so gering wie möglich zu halten, hat das Landratsamt Reutlingen bei der Straßenmeisterei am Dienstag nochmals strengere Hygieneregeln eingeführt. Aufgrund der zunehmend kälteren Temperaturen müsse vor allem der Winterdienst einsatzbereit bleiben. Um das zu gewährleisten, seien Duschen für Beschäftigte gesperrt und der Arbeitsbeginn aufgeteilt worden. Außerdem dürften sich nur noch wenige Menschen gleichzeitig in den Gemeinschaftsräumen aufhalten, so das Landratsamt.

Notfallpläne gebe es zwar schon immer, jedoch müssten sie ständig an die jeweilige Lage angepasst werden. So habe man daher bereits zu Beginn der Corona-Pandemie entsprechende Vorkehrungen getroffen, da jede Katastrophenlage besondere Anforderungen mit sich bringe.

"Die Müllabfuhr muss immer situationsbedingt agieren."

Sollte es im Bereich der Müllabfuhr vermehrt zu Arbeitsausfällen kommen, "müssen aktuell wegen des Papiermangels zuerst die Papiertonnen geleert werden". Im Sommer hingegen hätten wegen der Hitze die Biotonnen oberste Priorität.

Tübingen setzt auf kleine Teams

Auch die Stadt Tübingen hat sich auf Omikron vorbereitet. So wurden beispielsweise die Notfallpläne bei den Stadtwerken und dem öffentlichen Nahverkehr nochmals überarbeitet.

"Wir fühlen uns gut aufgestellt"

Grundsätzlich besteht bei den Tübinger Stadtwerken laut Schermaul kein Grund zur Sorge, denn die meisten Abläufe seien automatisiert und würden über eine Leitwarte gesteuert. Für Notfalleinsätze etwa bei Stromausfällen wurden die einzelnen Teams verkleinert. Sie sollen lediglich zu Reparaturen und Wartungen zusammenkommen. "Wir wollen Begegnungen vermeiden", so Schermaul. Ähnlich verfahre man beim öffentlichen Nahverkehr. Hier würden Begegnungen der Fahrer untereinander auch auf ein Minimum reduziert. Außerdem müssten sie bei gemeinsamen Fahrten FFP2-Masken tragen.

Schichtplan durchkreuzt Notfallplan beim DRK Zollernalb

Beim Deutschen Roten Kreuz im Zollernalbkreis könnten aufgrund der Schichtpläne nicht immer die gleichen Teams zusammenkommen, auch wenn dies wünschenswert wäre, erklärt Dietmar Dieter, stellvertretender Vorsitzender. "Wir diskutieren momentan das verpflichtende Tragen von FFP2-Masken für Fahrer". Bisher sei nur ein medizinischer Mund-Nasen-Schutz verpflichtend. Etwas anderes gilt bei Patientenkontakt. Hierbei würden grundsätzlich FFP2-Masken zum Einsatz kommen. Seit Pandemiebeginn würden verschärfte Hygieneregeln angewandt. Fahrzeuge, mit denen ein Corona-Patient transportiert wurde, würden aussortiert und bis zur Reinigung zur Seite gestellt und nach der Reinigung ausschließlich wieder zum Transport von Corona-Patienten verwendet.

Kreis Tuttlingen bleibt bei allgemeinen Hygieneregeln

Obwohl der Kreis Tuttlingen lange Zeit landesweit die höchste Inzidenz hatte, setzt das Landratsamt Tuttlingen auf allgemeine Hygieneregeln. Laut Auskunft der Behörde gibt es bisher keinen Notfallplan bezüglich Omikron.