Weiche beschädigt: Notfahrplan auf Strecke Schwäbische Albbahn

Auf der Strecke der Schwäbischen Albbahn SAB gilt seit dieser Woche ein Notfahrplan. Bei Rangierarbeiten wurde nach Auskunft der SAB am Freitag eine Weiche beschädigt. In Gomadingen-Marbach können die Züge nicht mehr ausweichen, deshalb werden die durchgehenden Züge zwischen Münsingen und Gammertingen (Kreis Reutlingen) teilweise unterbrochen und durch Busse ersetzt. Auf der Strecke Engstingen-Gammertingen müssen die Fahrgäste in Engstingen in andere Züge umsteigen. Wie lange die Reparaturarbeiten dauern, ist noch unklar.