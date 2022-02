Faißt nun doch bei Olympia dabei

Weil zwei Nordische Kombinierer wegen eines positiven Tests bei Olympia in Peking ausfallen, rückt Manuel Faißt aus Baiersbronn (Kreis Freudenstadt) nun nach. Der 29-Jährige fliegt bereits morgen in die chinesische Hauptstadt. Ob und wann er in die Wettkämpfe startet, ist aber noch unklar. Langläuferin Pia Fink aus Münsingen (Kreis Reutlingen) hat bei den olympischen Spielen in Peking ihren ersten Wettkampf absolviert. Über zweimal 7,5 km kam sie auf den 25. Platz. Die Goldmedaille ging nach Norwegen.