Die gebürtige Reutlingerin Annette Noller tritt am Dienstag ihren Dienst als Chefin der württembergischen Diakonie an. Die 58-jährige Pfarrerin war zuletzt Professorin an der Evangelischen Hochschule Ludwigsburg. Ihr Vikariat absolvierte sie in den 90iger Jahren in Mägerkingen/Trochtelfingen im Kreis Reutlingen.