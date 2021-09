per Mail teilen

Die Kriminalpolizei ermittelt wegen eines ungeklärten Todesfalls in Rottweil. Laut Polizei wurde Anfang des Monats in einem Rottweiler Park ein schwer verletzter Mann gefunden. Der 33-jährige Obdachlose starb einige Tage später im Krankenhaus. Ein Verbrechen könne zum jetzigen Zeitpunkt nicht ausgeschlossen werden, so die Polizei. Eine Obduktion des Mannes wurde angeordnet.