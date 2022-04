Chip zur Erforschung von Fettleibigkeit

Ein Wissenschaftlerteam unter Federführung des Naturwissenschaftlichen und Medizinischen Instituts NMI in Reutlingen hat ein neues Modellsystem zur Erforschung von Fettleibigkeit entwickelt. Auch die Uni Tübingen und das Fraunhofer-Institut IGB sind an dem Projekt beteiligt. Herzstück ist ein winziger Chip, in dem alle Bestandteile stecken, die im weißen Fettgewebe des Menschen vorkommen. Dieses Fett spielt eine Schlüsselrolle bei der Entstehung von Adipositas, also starkem Übergewicht. Der Chip soll künftig eine Reihe von Tierversuchen ersetzen und die Entwicklung neuer Medikamente vorantreiben.