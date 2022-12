Nikolaus in Tübingen mit dem Stocherkahn unterwegs

Am Nikolaustag gab es in Tübingen süße Überraschungen. Mehrere Weihnachtsmänner waren auf dem Neckar mit dem Stocherkahn unterwegs. Im Gepäck hatten sie Geschenke für Kinder.

Anlässlich des Nikolaustages fanden in Tübingen verschiedene Aktionen statt. Eine Überraschung gab es beispielsweise am Neckar. Der Stocherkahnverein Tübingen holte seine Boote aus dem Winterlager und ließ Weihnachtsmänner im rot-weißen Gewand einsteigen. Sie stocherten in Richtung Neckarbrücke. An der Neckarinsel gingen die Weihnachtsmänner an Land, schulterten ihre Rucksäcke und verteilten ihre Nikoläuse aus Schokolade an Kinder und Bedürftige.

Weihnachtsmänner kamen in Tübingen mit dem Stocherkahn und haben Schoko-Nikoläuse verschenkt SWR Harry Röhrle

Kinderklinik Tübingen: Nikolaus kam aus der Luft

An der Kinderklinik des Tübinger Universitätsklinikums kam der Nikolaus aus schwindelerregender Höhe. Ein verkleideter Feuerwehrmann der Höhenrettung Balingen (Zollernalbkreis) seilte sich über mehrere Stockwerke am Gebäude außen ab. In seinem Jutesack hatte er kleine Geschenke für die jungen Patientinnen und Patienten der Kinderklinik. Auch an anderen Kiniken im Land seilten sich Weihnachtsmänner ab, beispielsweise am Klinikum in Ravensburg.

Boris Palmer verteilte Nikolaus

Auch die Kinder der Tübinger Kindertagesstätten wurden bedacht. Die Stadtverwaltung verteilte insgesamt 2.600 fair gehandelte Schoko-Nikoläuse an die Kitas in der Stadt. Auch der Tübinger Oberbürgermeister Boris Palmer war am Nikolaustag im Einsatz. Im Köstum überreichte er persönlich die Nikoläuse an die Kinder des Kinderhauses Feuerhägle.