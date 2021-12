Niedrige Impfquote in Erstaufnahmestelle Sigmaringen

per Mail teilen

Viele Geflüchtete in Erstaufnahmestellen und Wohnheimen sind nicht gegen Corona geimpft. In der LEA Sigmaringen liegt die Impfquote bei 15 Prozent. Aufklärung und Aktionen sollen helfen.

Einmal in der Woche impft das Team der Landeserstaufnahmeeinrichtung in Sigmaringen Bewohner gegen Corona. Kaum einer ist laut der Einrichtungsleitung geimpft, wenn er in der LEA ankommt. Bei vielen sei erst einmal eine Grundimmunisierung gegen andere Krankheiten nötig. Die Impfungen gegen Masern und Mumps zum Beispiel sind Pflicht. Frühestens zwei Wochen später können sich die Geflüchteten dann die Impfung holen, die vor einem schweren Corona-Verlauf schützen soll.

Nur etwa 15 Prozent der Geflüchteten in der Sigmaringer Landeserstaufnahmestelle haben derzeit eine oder mehrere Corona-Impfungen bekommen, sagt der Einrichtungsleiter Andreas Binder. Entweder, weil die Bewohner auf der Flucht noch keine Gelegenheit hatten zur Impfung, oder aber, weil sie Angst haben vor Spritze und Wirkstoff. Binder wäre daran gelegen, wenn es eine Impfpflicht in der Einrichtung gäbe.

Noch viele Informationen über Covid-19 nötig

In den Landeserstaufnahmeeinrichtungen in Baden-Württemberg hat es bisher laut Ministerium für Justiz und Migration 3.500 Erst- und Zweitimpfungen gegeben. Das Land betreibe eine intensive Aufklärungsarbeit. Es gibt Infoveranstaltungen, Aufklärungsfilme, und Infomaterial. Die Vermittlung von Informationen über die Covid-19-Impfung sei zu einer Daueraufgabe geworden. Weil die Asylsuchenden aber nur kurz in den Landeserstaufnahmeeinrichtungen seien, könne man keine Aussage zu den Auswirkungen der Corona-Maßnahmen auf die Impfbereitschaft der Bewohner treffen.