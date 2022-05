per Mail teilen

Der Tabellenführer war eine Nummer zu groß für die Bundesliga-Handballerinnen der TuS Metzingen. Sie unterlagen zuhause gegen Dortmund mit 20:28. Nach der zweiten Niederlage in Folge stehen die Metzingerinnen auf dem 5. Tabellenplatz. Niederlage auch für die Schwenninger Wild Wings in der Deutschen Eishockeyliga. Sie verloren mit 3:4 nach Penaltyschiessen bei den Kölner Haien. Damit bleiben die Schwenninger Schlusslicht in der DEL.