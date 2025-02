Weiße Pracht auf der Schwäbischen Alb macht Hoffnung auf Wintersport

Schneefall hat die Schwäbische Alb in eine Winterlandschaft verwandelt. Auf der Reutlinger Alb werden am Wochenende voraussichtlich die Lifte geöffnet sein.

Auf der Schwäbischen Alb bei Sonnenbühl (Kreis Reutlingen) sind etwas 7 bis 10 cm Schnee gefallen. Da es kalt bleiben soll, könnte die weiße Pracht liegen bleiben. Die Skiliftbetreiber machen Hoffnung auf Ski- und Rodelspaß am Wochenende. Die Betreiber der Wintersport-Arena in Holzelfingen zum Beispiel haben auf ihrer Homepage angekündigt: "Eventuell können wir zum Wochenende hin den Liftbetrieb wieder aufnehmen." In den sozialen Netzen wie facebook und Instagram informiert die Wintersport-Arena, ob die Lifte in Betrieb gehen und ob Loipen gespurt sind.

Noch steht der Skilift in Genkingen bei Sonnenbühl (Kreis Reutlingen) still. Das könnte sich bald ändern. Es gab Neuschnee. SWR Harry Röhrle

Meteorologen kündigen Frostige Nächte an

Laut Vorhersage werden die kommenden Nächte frostig. Deshalb ist die Chance groß, dass der Schnee nicht sofort wieder schmilzt. Und in Holzelfingen und Römerstein zum Beispiel können die Hänge bei Minustemperaturen beschneit werden. Auch die Sonne wird sich am Wochenende mal wieder blicken lassen. Samstag könnte also oberhalb 700 Metern ein schöner Tag mit winterlicher Landschaft werden.

Am Donnerstag hat es aufgrund der Witterung auf den Straßen in Baden-Württemberg mehrere Unfälle gegeben. Am Albaufstieg bei Gönningen im Kreis Reutlingen stand ein Laster quer. Auch am Lochenpass im Zollernalbkreis hat der Schneefall zu Beeinträchtigungen geführt. Überall herrscht Glättegefahr.