Fast jeder Mensch träumt. Doch was haben Träume zu bedeuten? Warum träumen wir überhaupt? Welche Funktion haben Träume für unser Gehirn?

Mit diesen Fragen beschäftigt sich die Tübinger Neurowissenschaftlerin Svenja Brodt. Sie war bei SWR4 Baden-Württemberg aus dem Studio Tübingen zu Gast. Moderator Thomas Scholz wollte von ihr wissen, warum Menschen überhaupt träumen?

Svenja Brodt: Also das ist eine sehr gute Frage, eine Frage, die unser Feld seit sehr langer Zeit schon beschäftigt. Und je nachdem, wen Sie fragen, würden sie wahrscheinlich sehr unterschiedliche Antworten dazu bekommen.

Die Neurowissenschaftlerin Svenja Brodt beschäftigt sich mit Träumen Universität Tübingen

Gedächtnis wird im Schlaf reaktiviert

Thomas Scholz: Welche würden Sie geben?

Svenja Brodt: Wir träumen, weil im Schlaf unser Gedächtnis reaktiviert wird, dass eine bestimmte Hirnaktivität, die wir im Wachzustand haben, während wir eine Erfahrung machen, während wir etwas lernen, im Schlaf wieder auftritt. Es hat den positiven Nebeneffekt, dass wir uns nach dem Schlaf besser an Dinge erinnern können. Und diese Hirnaktivität wird aber auch in den Traum eingebaut. Und es gibt Leute, die würden so weit gehen, zu sagen, dass das sogar einen positiven Effekt hat in dem Sinne, dass wir bestimmte Szenarien simulieren können, die im echten Leben noch nie so da waren. Also dass wir quasi im Schlaf trainieren für neue Situationen. Wenn man sich selber an seine Träume erinnert, ist das ja häufig so, dass die nicht genau zu dem passen, was man am Tag vorher so erlebt hat. Das sind dann neue Kombinationen von Dingen. Es passiert noch was Zusätzliches dazu. Da wäre die Antwort, es ist eine Simulation für das, was noch kommt.

Thomas Scholz: Wenn Sie den Schlaf des träumenden Menschen untersuchen, dann sind Sie darauf angewiesen, dass die Menschen Ihnen erzählen, was sie träumen. Da können Sie ja nun nicht reingucken. Sie können aber auch verschiedene Dinge messen, die im Hirn passieren. Was kann man denn am Träumen messen?

Svenja Brodt: Also letztendlich sind wir immer darauf angewiesen, dass uns der Mensch nach dem Traum berichten kann: Ich hatte einen Traum. Wenn die Leute einen Traum berichten, machen wir das in der Forschung meistens so, dass wir vorher während des Schlafs, in dem der Traum passiert, die Leute entweder mit Elektroden verkabeln oder wir können die in den Magnetresonanztomografen legen. Dann sind wir in der Lage zu sehen, welche Hirnareale, welche Regionen waren aktiviert in den Sekunden vor dem Aufwachen. Und da ist es dann teilweise sogar möglich, dass man zurückverfolgen kann, von welchem Inhalt der Mensch geträumt hat. Also dass, wenn Leute berichten, sie haben von einem Haus geträumt zum Beispiel, kann man zeigen, dass genau die Aktivität in einem Areal des Gehirns, das für die Verarbeitung von Häusern oder Gebäuden zuständig ist, aktiv ist.

Svenja Brodt im Schlaflabor der Uni Tübingen Universität Tübingen

Warum man Träume nach dem Aufwachen vergisst

Thomas Scholz: Dann gibt es ja auch das Phänomen, man wacht auf und erinnert sich noch an den Traum. Und dann will man es jemandem erzählen und auf einmal verfliegt dieser Traum immer mehr und man vergisst ihn. Sind das Phänomene, die sich erklären lassen?

Svenja Brodt: Teilweise ja. Also das ist genau das, was mich am Traum oder am Schlaf generell so fasziniert - ich bin ja eigentlich Gedächtnisforscherin - dass das Gedächtnis im Schlaf und im Traum und dann auch in den kurzen Phasen vor dem Einschlafen und nach dem Aufwachen so anders funktioniert als im normalen Wachzustand. Und darüber können wir auch dann einiges lernen darüber, wie das Gedächtnis funktioniert. Wenn ich aufwache, dann muss mein Gehirn oder mein Körper eine ziemliche Leistung vollbringen, weil im Schlaf die ganzen Prozesse im Körper ganz anders ablaufen als im Wachzustand. Und dann wird mit einem Mal dieser Wach-Schalter umgelegt und ich muss mich auf den Wachzustand einstellen. Das heißt in diesem Zuge ist es dann auch so schwer, das, was vorher passiert ist, noch zu erinnern, weil sich sozusagen alle Spiegel plötzlich verschieben.

Thomas Scholz: Sie haben ja schon gesagt, eigentlich ist das Gedächtnis Ihr Hauptarbeitsbereich. Wie geht kurz Gelerntes ins Langzeitgedächtnis über. Welche Rolle spielen da Träume oder der Schlaf überhaupt?

Svenja Brodt: Die Rolle des Schlafs bei der Gedächtniskonsolidierung, das ist dieser Übergang vom Kurzzeitgedächtnis ins Langzeitgedächtnis, so nennen wir das. Dass Schlaf da eine Rolle spielt, das wissen wir schon relativ lange. Bei den Träumen ist es so: Da gibt es manchmal Befunde, die in die Richtung gehen, dass, wenn ich was lerne und es danach in den Traum einbaue, dass das meinem Gedächtnis hilft. Es gibt aber auch die gegenteiligen Studien. Also es ist ein sehr inhomogenes Feld im Moment noch. Wir selber haben gerade eine Studie laufen gehabt, wo wir die Leute zum Einschlafen ein Hörbuch haben hören lassen. Was wir da vor allen Dingen sehen, wenn der Inhalt von dem Hörbuch in den Traum eingebaut wird, dass die Leute dann auch eine viel bessere Erinnerung an das Hörbuch haben, dass sie davor gehört haben.

Thomas Scholz: Gelegentlich heißt es ja auch, wenn man jetzt Gedichte zum Beispiel auswendig lernen soll, lieber abends lernen, dann bleibt es leichter hängen. Wenn man dann noch davon träumt, müsste es dann super funktionieren.

Svenja Brodt: Ja, also bis jetzt ist das leider nur eine Hypothese. Generell würde ich da immer damit argumentieren, dass wir eben wissen, im Schlaf wird Gedächtnis reaktiviert. Und je mehr ich am Tag dafür tun kann, dass das wahrscheinlich ist, dass diese Aktivität im schlafenden Gehirn wieder auftritt, desto besser.

Gehirn erholt sich während des Schlafes

Thomas Scholz: Jetzt soll sich der Körper im Schlaf ja eigentlich erholen. Wie ist das mit dem Hirn? Wenn ich Sie da richtig verstehe, muss das ja richtig arbeiten.

Svenja Brodt: Das stimmt. Der Schlaf kriegt das trotzdem ganz gut hin, das Gehirn wieder, man könnte das fast nennen, ins Gleichgewicht zu bringen. Also es gibt da eigentlich zwei verschiedene Prozesse, die man annimmt. Das eine ist ein ganz klarer, regenerierender Prozess. Man muss sich das so vorstellen. Über den Tag lernen wir immer mehr. Unsere Synapsen, also die Verbindungen zwischen unseren Nervenzellen, werden immer weiter verstärkt, um sich neue Inhalte merken zu können. Wenn das immer so weitergehen würde, dann wäre das Hirn irgendwann überlastet und könnte gar nichts mehr. Und der Schlaf trägt eben dazu bei, dass diese Synapsen wieder runterreguliert werden und wir quasi fit für den neuen Tag sind. Auf der anderen Seite gibt es aber auch einen Prozess, und das ist der, der für unser Gedächtnis auch so relevant ist, der eben aktiv das wiederholt, sozusagen im Schlaf, was wir am Tag gelernt haben und damit die wichtigen Synapsen nochmal verstärkt. Also es sind so zwei Mechanismen, die ineinander greifen.

Thomas Scholz: Es gibt auch Menschen, die können gar nicht träumen, auch teilweise durch körperliche Erscheinungen. Haben die da dann irgendwelche Nachteile davon? Also überlastet dann da das Gehirn irgendwann mal?

Svenja Brodt: Das ist auch wieder schwer zu beantworten. Weil diese Menschen, die nicht träumen können, haben meistens auch eine Schädigung im Gehirn. Das sind bestimmte Areale, teilweise im Frontalhirn. Das ist so der Bereich, der viel für willentliche Steuerung verantwortlich ist. Es gibt aber auch einen Bereich im hinteren Teil vom Gehirn. Wenn der gestört ist, dann funktioniert das mit dem Träumen nicht mehr. Und daraus ergeben sich andere Probleme. Dass auch die Schlafarchitektur zum Beispiel anders ist, der Schlaf nicht mehr so erholsam ist. Und das sind dann eher die Sachen, auf die man zurückführt, dass die weitere Probleme haben und nicht so sehr das Träumen. Aber letztendlich definitiv beantworten kann man es nicht.