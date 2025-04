Hat eine Mutter in Albstadt ihre Schwangerschaft verheimlicht und dann ihr Kind getötet? Am Wochenende hat der Lebensgefährte der Frau den toten Säugling entdeckt.

In einem Mehrfamilienhaus in Albstadt (Zollernalbkreis) ist am Wochenende ein neugeborenes Kind tot aufgefunden worden. Bisher gehen die Staatsanwaltschaft Hechingen und die Polizei davon aus, dass die Mutter ihre Schwangerschaft geheim gehalten hatte. Das Kind habe sie wohl im Badezimmer geboren. Ihr Lebensgefährte, der mit ihr in der Wohnung lebt, soll es nicht bemerkt haben.

Obduktion soll Todesursache klären

Der Mann fand das Baby laut Mitteilung später leblos im Badezimmer und rief die Polizei. Eine Notärztin habe nur noch den Tod des Kindes feststellen können. Die Mutter sei wenige Stunden zuvor von einem Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert worden.

Wie die Ermittlungsbehörden weiter mitteilten, gibt es Hinweise auf einen nicht natürlichen Tod des Neugeborenen. Eine Obduktion steht noch aus. Sie soll Erkenntnisse dazu liefern, wie das Baby genau gestorben ist.