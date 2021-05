Millionen von Tieren müssen sterben, damit wir Menschen leben können - nicht nur in Schlachthäusern, sondern auch in Universitätslaboren. Tierversuche sollen in Baden-Württemberg jetzt weniger werden - auch an der Uniklinik Tübingen und der Hochschule Reutlingen.

Wenn es um die Entwicklung neuer Medikamente und Therapien geht, kommen die Forscherinnen und Forscher ohne Tierversuche noch nicht aus. Gleichzeitig macht sich in der Gesellschaft immer mehr Widerstand breit gegen das massenhafte Töten von Mäusen, Ratten und anderen Tieren im Dienst der Wissenschaft. Mäuse zu Forschungszwecken im Labor: Das soll in Baden-Württemberg weniger werden. dpa Bildfunk Friso Gentsch Reduzierung von Tierversuchen Forscher sagen, dass sie auf Tierversuche nicht vollständig verzichten können. Einige streben aber eine deutliche Reduzierung an. Diesem Ziel dient das neu gegründete 3R-Netzwerk. Zum Beispiel werden Gewebeproben oder Organe in Vitro gezüchtet, die dann, ohne dass ein Tier dabei leiden muss, untersucht werden. Am Naturwissenschaftlichen und Medizinischen Institut (NMI) in Reutlingen werden beispielsweise anhand von sogenannten "Organ-on-a-Chip"-Modellen Herzmuskelfasern auf einem winzigen Chip untersucht. Die Fasern werden dafür aus Stammzellen herangezüchtet, die unter anderem durch einen Hautabstrich gewonnen werden. Wer gehört zum 3R-Netzwerk? Zu dem Verbund von Forschungsinstituten gehören unter anderen die Uniklinik Tübingen und die Hochschule Reutlingen. Außerdem beteiligen sich daran auch das Rhein-Neckar-Zentrum Mannheim/Heidelberg sowie die Universität Konstanz. In Stuttgart gehören die Universität und das Robert-Bosch-Krankenhaus/Institut für Klinische Pharmakologie zum Netzwerk. Weitere tierversuchsfreie Projekte sind an den Universitäten Ulm und Freiburg geplant. Laut baden-württembergischem Wissenschaftsministerium ist das Netzwerk bundesweit einmalig. Wofür "3R" steht Die drei "R" stehen für Replacement, Reduction und Refinement, auf Deutsch: Vermeidung, Verringerung und Verbesserung von Tierversuchen. Schon jetzt gibt es Projekte, die ohne Tierversuche auskommen, weil sie mit Computermodellen arbeiten. Die 3R-Prinzipien sollen auch in der Ausbildung vermittelt werden. Das Wissenschaftsministerium investiert dafür 6,8 Millionen Euro.