Die drei Kreiskliniken in Reutlingen, Bad Urach und Münsingen sollen in Zukunft neu organisiert werden, so der Reutlinger Landrat Reumann. Da sich viele Menschen aus Bad Urach lieber im Reutlinger Klinikum behandeln lassen, sollen ein paar medizinische Bereiche von Bad Urach nach Reutlingen umziehen: darunter die Lungen- und die Altersmedizin. Bad Urach soll demnach ein Gesundheitszentrum werden. Außerdem wolle man versuchen, in Zukunft mehr Personal für die Kreiskliniken zu gewinnen, so der Geschäftsführer der Kreiskliniken Dominik Nusser. Man könne zwar nicht mehr Gehalt zahlen, es sollen aber viele Weiterbildungsmöglichkeiten geschaffen werden, zum Beispiel ein Studium in der Pflege.