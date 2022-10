Wohnstudio von Rizzi zieht in neues Kunstmuseum in Tübingen

In einem Jahr soll Tübingen um ein neues Kunstmuseum reicher sein. Am Mittwoch - dem Geburtstag des Künstlers - war Spatenstich für den 2.300 Quadratmeter großen Neubau.

Am Mittwochabend ist der erste Spatenstich für das neue Kunstmuseum in Tübingen gefeiert worden. 200 Gäste beklatschten den symbolischen Baubeginn im Tübinger Industriegebiet Unterer Wert in der Nähe der B27. Hier baut der Galerist Bernhard Feil nach eigener Aussage für etwa sechs Millionen Euro eine Heimat für das Gesamtwerk des Pop-Art-Künstlers James Rizzi.

Bunte, fröhliche Motive, die urbane Lebensfreude und Optimismus ausstrahlen, sind Rizzis Markenzeichen. Pressestelle SWR Art28

Neues Kunstmuseum holt Kunst von James Rizzi nach Tübingen

Feil und seine Galerie besitzen die internationalen Rechte an den Werken des vor elf Jahren im Alter von 61 Jahren verstorbenen New Yorker Künstlers. Auf 2.300 Quadratmetern Gesamtfläche entstehen Ausstellungsräume mit modernster Technik, sagte Architekt Albert Eisele aus Villingen-Schwenningen.

Das komplette New Yorker Wohnstudio des US-Pop-Art-Künstlers soll künftig in Tübingen zu sehen sein. Außerdem werden Panorama-Wände, LED- Fenster und andere Kunstwerke von Rizzi ausgestellt. Das Neue Kunstmuseum Tübingen, so der offizielle Name, soll bereits in gut einem Jahr eröffnet werden.