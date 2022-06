Zur Finanzierung ihres neuen Hospizes in Münsingen im Kreis Reutlingen setzt die Samariterstiftung erstmals das Mittel des Crowdfundings ein. Dabei können Privatpersonen per Internet Geld investieren. Rund 600.000 Euro, etwa 20 Prozent der Baukosten, wolle die Stiftung einsammeln und jährlich 1,2 Prozent Zinsen zahlen, heißt es in einer Mitteilung. Man wolle Menschen so die direkte Teilhabe an einem sozial nachhaltigen Projekt ermöglichen.