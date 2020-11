per Mail teilen

Die Stadt Metzingen und die Outletcity haben ein neues Corona-Konzept eingeführt, das sicheres Einkaufen möglich machen soll. Um Menschenmassen zu vermeiden, hat man hat sich entschieden, keine Werbung oder besondere Angebote zu machen, sagte Sprecherin Isidora Muthmann. Außerdem gebe es auf dem gesamten Gelände Maskenpflicht und Personenbeschränkungen in den Geschäften. Sicherheitskräfte überprüfen die Maskenpflicht und die Abstände zwischen den Besuchern - dabei unterstützt sie auch die Polizei. Schon am Wochenende seien die neuen Regeln gut eingehalten worden, so die Reutlinger Polizei.