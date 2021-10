Neues Bettenhaus für die Klinik Nagold

Zwei Jahre wurde an der Kreisklinik Nagold gebaut. Am Sonntag ist im Rahmen des Großprojektes Generalsanierung der Calwer Kreiskliniken das neue Bettenhaus eröffnet worden.

SWR Anne Schmidt

Der vierstöckige Neubau ist so gut wie fertig. Noch in dieser Woche (KW 42) soll er bezogen werden. Am Wochenende war die feierliche Eröffnung mit Gesundheitsminister Manfred Lucha. Im Erdgeschoss hängen zwar noch Kabel von der Decke, auch der Boden ist noch nicht verlegt. Aber in den drei Stockwerken darüber ist schon alles fertig: Auf den Stationen stehen die Monitore auf rollbaren Tischen. In den Patientenzimmern, die fast aussehen wie im Hotel, sind die Betten bereits überzogen.

Tablets und rollbare Kleiderschränke in den Zimmern

Die Pflegekräfte und auch Patienten haben die großen, hellen Räume mit Blick auf den Schwarzwald mitentwickelt, erläutert Alexandra Freimuth, Regionaldirektorin der Kreiskliniken Calw-Nagold. Dazu wurden zuvor Testzimmer eingerichtet, es gab einen Fragebogen für Beschäftigte und Patienten. Sie konnten angeben, was gut und was schlecht war.

„Und insbesondere war das Ergebnis im Sanitärbereich, dass wir da nochmal nachjustiert haben und auch bei der Beleuchtung noch einiges verbessert haben, eben auch für die Demenzpatienten.“

Die Demenzpatienten müssen sich keine Zimmernummern merken. Sie können sich anhand von Symbolen und Bildern orientieren. Jeder Patient hat ein eigenes Computer-Tablet am Bett, breite Mittelschränke zwischen den Betten sorgen für mehr Privatsphäre. Eine weitere Besonderheit: rollbare Kleiderschränke. Die seien eine große Erleichterung, sagt Alexandra Freimuth. Werde ein Patient von der Intensivstation in ein normales Zimmer verlegt, dann müssen die Pflegekräfte künftig keinen Koffer mehr packen, der Schrank zieht einfach mit dem Patienten um.

SWR Anne Schmidt

Mehr Isolationszimmer im neuen Bettenhaus

Die breiten Gänge und auch die Zimmer bieten viel Platz, das war den Beschäftigten wichtig. Auch die Pandemie-Erfahrungen haben sich auf die Planung ausgewirkt. Corona-Patienten müssen einzeln liegen, deshalb habe man viel mehr Isolationszimmer eingerichtet, so Hubert Mörk, der Ärztliche Direktor. Etwa 40 Prozent der Zimmer seien Isolationszimmer, so dass man keine Zweibettzimmer mehr sperren müsse. Man habe nun andere Vorrichtungen und könne daher viel effektiver arbeiten, so Mörk.

Renovierung des Altbaus steht an

Trotz der Bauarbeiten lief der Betrieb im Altbau weiter. Und so soll es auch sein, wenn er nach dem Umzug in den Neubau modernisiert wird. Es werde eine große Herausforderung, den Baulärm für Personal und Patienten möglichst gering zu halten, meint der Geschäftsführer des Klinikverbundes Martin Loydl. Das werde aber nicht ohne Einschränkungen gehen. Loydl hofft, dass alles klappt. Schließlich soll nach und nach auch die digitale Patientenakte eingeführt werden. Für Landrat Helmut Riegger ist das neue Bettenhaus ein Meilenstein bei der Generalsanierung der Kliniken in Nagold. Auch weil auf die 96 Patienten, die künftig in dem vierstöckigen Neubau untergebracht werden, ein heilsamer Ausblick warte: über Nagold hinweg in den Schwarzwald hinein. Dieser sensationelle Blick könne vielleicht ein kleines bisschen zur Gesundung der Patienten beitrage, hofft er.