Albstadt bereitet sich auf Touristenansturm im Winter vor

Die Wander- und Radwege rund um Albstadt (Zollernalbkreis) werden seit Corona immer beliebter. Vergangenen Winter gab es einen großen Ansturm. Jetzt hat die Stadt reagiert.

Es gibt ein neues Besucherleitsystem. Neue, größere Schilder weisen künftig den Weg zu den Parkplätzen. Auf dem Raichberg im Stadtteil Onstmettingen ist jetzt Platz für 125 Autos auf einem zentralen Parkplatz "Skilift/Zollernburg-Panorama“. Vorher gab es dort nur etwa 60 Parklücken für Besucher, die zum benachbarten Skilift wollen. Auch die anderen Parkplätze rund um Albstadt sollen nach und nach vergrößert werden.

Parkplätze waren teilweise überfüllt und Straßen zugeparkt

Im vergangenen Winter waren wegen der Lockdowns und perfektem Wintersportwetter so viele Besucher wie noch nie auf die Alb gekommen. Die Stadt musste Ausweichsparkplätze ausweisen. Dennoch parkten Ausflügler teilweise Straßen in Wohngebieten zu. Vor allem in den Stadtteilen Onstmettingen und Burgfelden war das ein Problem.

Auch neue Infotafeln und Bio-Toiletten

Die Stadt hat nicht nur die Parksituation auf dem Raichberg verbessert. Der Einstieg auf den Traufgang wurde verlegt – weg von der Straße. Außerdem gibt es neue Infotafeln zu den Wander- und Radwegen. Und wer nach einer längeren Anfahrt erstmal ein dringendes Bedürfnis hat bevor es auf die Piste oder den Wanderweg geht, auch dem ist jetzt geholfen: Auf dem großen Parkplatz "Skilift/ Zollernburg-Panorama" steht neuerdings eine Bio-Toilette. Auf anderen Wanderparkplätzen soll es bald ähnliche geben.