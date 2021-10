Neuer Uni-Impfstoff wird getestet

Ein neuer Corona-Impfstoff der Uniklinik Tübingen wird erstmals umfangreich an Menschen getestet. Der Stoff ist eigens für immungeschwächte und krebskranke Patienten entwickelt worden. Denn Menschen mit Immunschwäche haben ein erhöhtes Risiko, schwer an Covid zu erkranken, so die Universität. Studien zeigen außerdem, dass sie mit den bisher zugelassenen Impfstoffen oft nicht ausreichend vor Ansteckung geschützt sind. Das soll der Impfstoff der Uniklinik Tübingen ändern. Er aktiviere die körpereigene Abwehr intensiver als andere Impfstoffe. Nach Angaben der Klinik wirkt der Impfstoff deshalb auch besser gegen Mutanten des Virus. Der Impfstoff soll nun im Rahmen einer Phase-II-Studie in Tübingen, Frankfurt und Berlin an hunderten Menschen getestet werden.