Forscherinnen und Forscher der Universität Tübingen und einer brasilianischen Universität haben einen neuen Schnelltest zum Nachweis von Corona-Antikörpern entwickelt.

Das neue Verfahren sei schneller und einfacher als die gängigen Methoden, so die Forschergruppe. Schon nach 12 Minuten liefere der Schnelltest ein Ergebnis, ob ein Getesteter Antikörper gegen SARS-Cov2 im Blut hat oder nicht. Das neue Diagnoseverfahren sei damit deutlich schneller als gängige Antikörper-Labortests.

Ein Tropfen Blut wird untersucht

Man könne mehrere hundert Proben in wenigen Stunden analysieren. Der Test brauche auch keine teuren Instrumente. Es genüge ein Tropfen Blut und der müsse nicht in seine Bestandteile aufgeteilt werden, wie sonst üblich, teilte die Universität Tübingen in einer Pressemeldung mit.

Einsatz in weniger entwickelten Regionen

Dadurch lasse sich der Antikörpertest gut bei mobilen Testteams und in weniger entwickelten Regionen einsetzen. Antikörpertests erfassen nicht das Virus selbst, sondern die Reaktion des Immunsystems auf den Erreger. Für die Forschergruppe ist der neue Test eine Möglichkeit, Covid-19-Fälle zu verfolgen. Insbesondere in Entwicklungsländern wie Brasilien.