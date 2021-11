Ein neuer Park für Metzingen

Auf dem Gelände der ehemaligen Tuchfabrik Gaenslen & Völter in Metzingen ist ein neuer Park entstanden. Das Industriegelände hatte mehrere Jahre brach gelegen. Am Donnerstag wurde die neue Grünanlage eingeweiht.

Breite, begrünte Stufen führen nun hinunter zur Erms, die renaturiert an einem Teil der ehemaligen Tuchfabrik Gaenslen & Völter vorbeirauscht. Jahrelang war die Erms an dieser Stelle von den Gebäuden der Tuchfabrik überbaut, jetzt liegt sie wieder frei. Mit Bänken entlang eines neu geschaffenen Fußweges soll die Parkanlage auf dem ehemaligen Industriegelände zum Verweilen einladen. Ein Park mitten in der Stadt und direkt an der Erms steigere die Lebensqualität der Menschen in der Stadt deutlich, so Oberbürgermeisterin Carmen Haberstroh. Die Stadt hat die Grünanlage zusammen mit der Holy AG, die in Metzingen die Outletcity betreibt, umgesetzt.

"Das ist ein historischer Moment für die Stadt Metzingen. Die Erms geht zurück an die Bevölkerung, sie wird wieder erlebbar und wir haben ein großes Stück Grün geschaffen. Das war ein sehr lange gehegter Wunsch der Bevölkerung."

Umfangreiche Bürgerbeteiligung

Die Holy AG, die in Metzingen die Outletcity betreibt, hatte das Gelände im Jahr 2010 von der insolventen Tuchfabrik Gaenslen & Völter erworben. Zusammen mit der Metzinger Bevölkerung sollte der Umbau des Areals geplant werden. In einer umfangreichen Bürgerbeteiligung erarbeiteten die Metzingerinnen und Metzinger Vorschläge, wie das rund sechs Hektar große Areal gestaltet werden könnte. Die Parkanlage war eines der Hauptanliegen der Bürgerschaft. Teil eins dieses Parks ist nun fertig, ein zweiter Teil soll folgen. Dafür müsse allerdings erst ein weiteres Gebäude der Tuchfabrik abgerissen werden, so Vorstandsvorsitzender Wolfgang Bauer. Derzeit haben dort Mitarbeitende der Holy AG ihre Büroräume, mit dem Umzug in ein anderes Gebäude rückten die Beschäftigten der Holy AG enger zusammen und das sei aufgrund der nach wie vor angespannten Coronalage derzeit nicht verantwortbar, so Bauer. Der zweite Teil des Parks soll daher erst im kommenden Jahr fertig werden.

Die Projektpartner der Stadt Metzingen und der Holy AG freuen sich über die neue Grünanlage mitten in der Stadt SWR

Parkanlagen, Tiefgarage und Erlebnisgastronomie

Neben der Grünanlage sind auf dem sechs Hektar großen Gelände der ehemaligen Tuchfabrik noch weitere Baumaßnahmen geplant. So sollen unter anderem eine Tiefgarage und zwei Hotels gebaut werden. In die Villa, ein Wohnhaus in der Mitte des Fabrikgeländes, soll eine hochwertige Gastronomie einziehen. Die Anbindung der Outletcity an die Metzinger Innenstadt will die Holy AG für Fußgänger bequemer und attraktiver gestalten, damit Innenstadt und Outletcity noch besser zusammenwachsen. Bis diese Pläne umgesetzt sind, werde es aber vermutlich noch mehrere Jahre dauern, so Vorstandsvorsitzender Bauer.