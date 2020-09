Der parteilose Davide Licht aus Calw ist neuer Bürgermeister von Burladingen (Zollernalbkreis). Der 31-Jährige erhielt bei der Wahl am Sonntag 92,1 Prozent der Stimmen.

Die Wahlbeteiligung lag in der 12.000-Einwohner-Stadt auf der Schwäbischen Alb bei 50,6 Prozent. Alle anderen vier Bewerber blieben bei unter drei Prozent der Stimmen. Wahlsieger Davide Licht ist Leiter der Abteilung Liegenschaften der Stadt Calw und Ortsvorsteher der beiden Stadtteile Altburg und Hirsau. Im Januar 2021 soll es dann im Rathaus in Burladingen losgehen.

Nachfolger des ersten AfD-Bürgermeisters im Land

Der 31-jährige Wahlsieger wird Nachfolger von Harry Ebert. Dieser war seit 1999 Bürgermeister in Burladingen und ging als erster AfD-Bürgermeister in Baden-Württemberg in die Geschichte ein, als er 2018 in die Partei eintrat. Ebert war auf eigenen Wunsch im Juni von seinem Amt zurückgetreten. Ursprünglich hätte die Neuwahl im Mai stattfinden sollen. Die wurde aber wegen der Corona-Pandemie verschoben.