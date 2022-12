per Mail teilen

Rund eineinhalb Jahre haben die Bauarbeiten für die neue Tiefgarage am Hauptbahnhof in Tübingen gedauert. Ab kommender Woche können dort über 70 Autos zentrumsnah geparkt werden.

Ein wichtiger Teil des großen Bauprojekts auf dem Europaplatz in Tübingen ist fast fertig: Ab Anfang kommender Woche können 72 Autos in der neuen "Tiefgarage Hauptbahnhof" parken. Die Hälfte der Parkplätze kann laut Oberbürgermeister Boris Palmer mit Ladestationen für Elektroautos aufgerüstet werden. Aktuell gibt es sieben Ladestationen. Künftig soll es in der zentrumsnahen Tiefgarage auch Platz für 1.100 Fahrräder geben.

"Kiss and Drop" am Hauptbahnhof Tübingen

Unter anderem waren Oberbürgermeister Boris Palmer und Baubürgermeister Cord Soehlke bei der Einweihung der neuen Tiefgarage dabei. Palmer hob hervor, dass bei den Parkplätzen nun auch "Kiss and Drop" möglich sei. Das heißt, die ersten 15 Minuten kann man kostenlos in der Tiefgarage am Hauptbahnhof parken, um zum Beispiel Angehörige zum Zug zu bringen.

"Es ist eine Drehscheibe der Mobilität. Wir wollen Autos verknüpfen mit allen Verkehrsträgern wie Regionalexpress, Stadtbus, Fernbus und Leihfahrrädern."

Tiefgarage als Teil der Verkehrswende

Mit der Tiefgarage wird dem Oberbürgermeister zufolge die Europastraße abgeschnitten. Sie werde zur Sackgasse, sagte Palmer dem SWR, denn die Durchfahrt zur Mühlstraße werde für Autos gesperrt. Am Hauptbahnhof könne man dann auf andere Verkehrsmittel wie Busse und E-Scooter umsteigen, so Palmer. Auch wenn manche gegen den Bau einer Tiefgarage waren, findet er die Entscheidung mit Hinblick auf die Verkehrswende sinnvoll.

Tiefgaragen müssen nicht immer grau und eintönig sein: Der Durchgang zwischen den beiden Tiefgaragen für Autos und Fahrräder ist mit Glaskunstwerken der Künstlerin Ursula Huth und ihres Neffens Philip Walch gestaltet. Sie zeigen Motive von Fahrrädern und Menschen, die verbunden sind mit Zitaten beispielsweise von Hermann Hesse. SWR Ghiba

Tiefgarage für Fahrräder ab Sommer

Nächstes Jahr im Sommer wird laut Baubürgermeister Cord Soehlke die angrenzende Tiefgarage für Fahrräder eröffnet. Dort soll es sowohl kostenlose als auch gebührenpflichtige, abgesicherte Stellplätze geben. Über der Tiefgarage wird ebenfalls eine Radstation gebaut. Außerdem sollen auf dem Europaplatz eine Werkstatt, ein Café und Sanitäranlagen entstehen. Insgesamt kostet das Bauprojekt knapp 20 Millionen Euro. Einen Teil davon fördern Bund und Land.