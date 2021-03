Ab Donnerstag gibt es in Tübingen zwei neue Schnelltest-Stationen - eine am Uhlandbad und eine an der Kelter. Das hat die Stadt mitgeteilt. Außerdem öffnen einige Teststationen schon um 8:30 Uhr - etwa die in der Kulturhalle und die Zinser-Station. Die Stadt hat das damit begründet, dass die Wartezeiten für einen Schnelltest zu bestimmten Zeiten noch zu lang sind.