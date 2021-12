Neue Schadensklassen für KfZ-Versicherung

In vielen Landkreisen in der Region gelten im kommenden Jahr neue Schadensklassen bei der Auto-Versicherung. Allerdings steigt nur ein Landkreis in eine günstigere Klasse auf. In den Landkreisen Calw, Tübingen, Tuttlingen und Zollernalb mussten die KfZ-Versicherer überdurchschnittlich viel für Schäden bezahlen. Deswegen werden die Landkreise im kommenden Jahr in höhere Regionalklassen eingestuft. Nur für die Autofahrer im Schwarzwald-Baar-Kreis gilt im kommenden Jahr ein niedrigere Schadensklasse. Grundsätzlich gilt zwar: Je besser die Einstufung in der Regionalklasse, desto günstiger wirkt es sich auf den Versicherungsbeitrag aus. Allerdings bedeutet nach Angaben des Gesamtverbandes der Versicherungswirtschaft eine Veränderung bei der Regionalklasse nicht automatisch höhere Versicherungsbeiträge.