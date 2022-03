Gemeinderat will weniger Ferienwohnungen

Der Tübinger Gemeinderat hat dem Wildwuchs von Ferienwohnungen einen Riegel vorgeschoben. Die Satzung, die eine Zweckentfremdung von Wohnraum verbietet, tritt am Dienstag in Kraft. Danach brauchen Vermieter eine Genehmigung, wenn sie mehr als die Hälfte der Wohnfläche länger als zehn Wochen im Jahr Feriengästen überlassen. Ausgenommen sind Wohnungen, die bereits vor Inkrafttreten der Satzung baurechtlich als Ferienwohnungen genehmigt worden sind, heißt es in einer Mitteilung. Anbieter künftiger Ferienwohnungen müssen eine kommunale Registrierungsnummer beantragen. Diese Nummer muss bei allen Online-Angeboten wie zum Beispiel dem Portal Airbnb angegeben werden. Darüber will die Stadt die Einhaltung der Satzung prüfen. Auf eine Zweckentfremdung von Wohnraum kann eine Strafe von bis zu 100.000 Euro folgen.