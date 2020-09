per Mail teilen

Die Urologie sowie Herz- und Gefäßchirurgie der Uniklinik Tübingen ziehen kommende Woche in frisch sanierte Räume. Fast 50 Zimmer für Patienten und Patientinnen mit Herz- und Harnleiden wurden saniert. Die Räume sind heller und farbiger als früher. Die Fenster wurden neu verglast und abgedichtet. Alle Räume sind jetzt auch für Menschen mit Rollstuhl und Gehbehinderungen nutzbar. Die Sanierung ist Teil eines großen Umbaus an der Uniklinik. Dieser jetzt abgeschlossene Abschnitt hat gut 25 Millionen Euro gekostet. Insgesamt gibt die Landesregierung über 100 Millionen Euro für die Sanierung des sogenannten Crona-Gebäudes aus. In sechs Jahren soll sie abgeschlossen sein.