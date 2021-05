Im SWR-Programm laufen über den Tag verteilt immer wieder Radiobeiträge der katholischen und evangelischen Kirche. Wer verantwortet die? Neuerdings auch Barbara Wurz aus Münsingen (Kreis Reutlingen).

Die Württembergische Landeskirche hat nun eine neue Rundfunkpfarrerin. Sie heißt Barbara Wurz, ist 50 Jahre alt und kommt von der Alb: Sie ist in Münsingen geboren und zur Schule gegangen, war dann einige Jahre für Studium, Pfarrerausbildung und Arbeit in Baden-Württemberg unterwegs. Vor elf Jahren ist sie wieder in ihre Heimat zurückgekehrt: nach Dottingen-Rietheim auf der Schwäbischen Alb. Nun heißt es aber wieder Abschied nehmen. Der Umzug nach Metzingen steht an. Denn seit Montag arbeitet sie im Evangelischen Medienhaus in Stuttgart.

Ihr ständiger Begleiter: Hund Pepper

Pepper, ein irischer rot-weißer Setter, weicht nicht von ihrer Seite. Die 50-jährige Hundeliebhaberin wirkt freundlich, besonnen und ist nicht nur mit ihrem Hund redselig. Sie selbst sagt von sich, sie sei eine Chaotin. Das zeige sich unter anderem in ihrem Arbeitszimmer: Auf dem Schreibtisch stapeln sich Bücher, Briefe und Notizzettel.

Evangelische Theologin Barbara Wurz

Kreuze oder Bibelverse an der Wand – das sei nicht ihr Ding, gesteht Barbara Wurz im Gespräch mit dem SWR. Nur wer näher an ihr Bücherregal geht, erkennt: Hier lebt und arbeitet eine Theologin. Am meisten habe sie aber in den Gesprächen mit Studienfreunden im Evangelischen Stift in Tübingen gelernt: oft nachts in der Küche oder auch im Biergarten.

"Ich bin eine Chaotin", sagt Barbara Wurz selbstkritisch. Sie schiebe oft Dinge vor sich her. Wenn sie sie dann aber irgendwann macht, dann werden sie richtig gut, sagt die neue Rundfunkpfarrerin mit einem Lächeln im Gesicht. SWR Magdalena Knöller

Neue Aufgabe in Stuttgart

Auch wenn sie ihre Heimat Münsingen auf der Schwäbischen Alb vermissen wird, freut sie sich auf die neue Aufgabe in Stuttgart. Sie hofft, mit ihren Radiobeiträgen Menschen zu erreichen, die kirchennah und kirchenfern sind. Sie ist überzeugt davon, dass das klappen wird. Sie hat aber auch Respekt vor dem neuen Amt. Denn mit ihren persönlichen Geschichten und Haltungen im Radio mache sie sich auch angreifbar.

Kirchengemeinde in Dottingen-Rietheim vermisst sie

Ihrer Kirchengemeinde in Dottingen-Rietheim wird sie fehlen, sagten Petra Lutz und Jonathan Primus dem SWR. Barbara Wurz sei eine besonders einfühlsame Seelsorgerin und habe immer die richtigen Worte gefunden, auch in schweren, traurigen Situationen wie Todesfällen in der Familie oder dem Freundeskreis.

Barbara Wurz im Radio

Wovon ihr erster Radiobeitrag als evangelische Rundfunkpfarrerin handeln wird, ahnt Barbara Wurz schon: von ihrer neuen Taschenuhr, die ihr ihre Kirchengemeinde zum Abschied geschenkt hat.

Das wird übrigens nicht ihr erstes Mal im Radio sein. Denn nach ihrem Theologie- und Medienwissenschafts-Studium hat sie einige Monate lang in der Kulturredaktion des SWR Studio Tübingen gearbeitet. Wann sie das erste Mal als Rundfunkpfarrerin im Radio zu hören sein wird, ist noch offen, ebenso das Format: ob in SWR1 mit "Anstößen" oder "3 vor 8" oder den Morgen- oder Abendgedanken in SWR4. Wir werden es hören.