Das Zollernalb Klinikum hat in Albstadt eine neue Notaufnahme in Betrieb genommen. Ärzte und speziell ausgebildetes Pflegepersonal versorgen dort künftig alle Notfallpatienten zentral.

Den Stresstest hat die neue Zentrale Notaufnahme (ZNA) in Albstadt schon bestanden. Rettungsdienste und Klinikpersonal haben den Notfall in den neuen Räumlichkeiten geprobt. Ab sofort finden laut Zollernalb Klinikum alle Untersuchungen und Behandlungen von Notfallpatienten dort statt.

Eine medizinische Fachkraft behandelt eine Patientin in der neuen Notaufnahame des Zollernalb Klinikums. Zollernalb Klinikum gGmbH

Der Neubau für 8,3 Millionen Euro, war nötig, um den Versorgungsauftrag in der Region hochwertig erfüllen zu können, so die Klinik. Die alte Notaufnahme hätte nicht mehr den aktuellen Anforderungen entsprochen. Das Klinikum hätte zudem Vergütungszuschläge verloren. Auch am Standort Balingen gibt es eine Notaufnahme. Parallel laufen die Planungen für ein Zentralklinikum an einem anderen Standort weiter. Es soll die Häuser in Balingen und Albstadt ersetzen.

Neubau deutlich teurer als geplant

Die neue Zentrale Notaufnahme in Albstadt sorgte im Vorfeld wegen der Kosten immer wieder für Diskussionen. Ursprünglich waren 6,6 Millionen Euro veranschlagt. Zuletzt stimmte der Kreistag im Dezember 2020 einer Budgeterhöhung von 720.000 Euro zu. Teurer wurde der Bau laut Kreisverwaltung unter anderem, weil mehr saniert werden musste als angenommen, und weil Handwerksbetriebe aufgrund der Marktsituation teurere Angebote gemacht hatten. Schon vor Baubeginn im Jahr 2019 war das Budget um eine Million Euro erhöht worden.

Das Land hat sich mit fast 2,5 Millionen Euro an den Kosten für den Neubau der Zentralen Notaufnahme beteiligt.