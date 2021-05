per Mail teilen

Die Tübinger Universitätsklinik bietet derzeit nach eigenen Angaben als einzige Klinik in Baden-Württemberg ein innovatives Verfahren für Menschen mit Herzschwäche an.

Das Tübinger Herzkompetenz Zentrum hat nach einer coronabedingten Zwangspause erfolgreich einen Herzschwäche-Patienten mit einem neuartigen Verfahren behandelt. Wie es in einer Mitteilung heißt, wurde dabei die linke Herzkammer verkleinert. Der 60-Jährige sei nach einem Herzinfarkt immer schwächer geworden und musste wiederholt stationär ins Krankenhaus. Zuletzt habe er nur noch wenige Schritte ohne Pause gehen können.

Tübinger Uniklinik behandelt Herzschwäche-Patienten mit einem neuartigen Verfahren. (Symbolbild)

Minimalinvasive Methode

Nach der Operation mit der minimalinvasiven Methode gehe es dem Patienten nun wesentlich besser, heißt es. Bei dem neuartigen Verfahren seien nur ein kleiner Schnitt im Brustkorb sowie ein Herzkatheder nötig, so Professor Aron-Frederik Popov vom Tübinger Herzkompetenz Zentrum.

Konventionelle Herz-OP ist riskant

Nach einem Herzinfarkt entstehen laut Tübinger Universitätsklinikum oft Vernarbungen im Herzen, die zu einer Vergrößerung der linken Herzkammer führen. Infolge dieser Veränderungen verliere das Herz in der Regel weiter an Pumpkraft, eine Herzschwäche entstehe. Um diese Vernarbung zu entfernen und die natürliche Form der linken Herzkammer wiederherzustellen, sei eine offen-chirurgische Behandlung bisher notwendig gewesen, so die Klinik. Für Patienten, die bereits stark geschwächt sind, bedeute eine solche offene Herz-OP aber eine große Belastung. Die neuartige minimalinvasive Methode erspare dem Patienten eine risikoreiche Behandlung.