Schwarzer Hautkrebs gehört mit zu den aggressivsten Krebsarten. Ständige Kontrollen sind wichtig. Hautkrebs-Patienten an der Uniklinik Tübingen sollen künftig während einer Immuntherapie besonders begleitet werden.

Ziel der Studie ist es, den Therapieverlauf von Patienten mit Schwarzem Hautkrebs besser zu überwachen und mögliche Rückfälle oder Metastasen frühzeitig zu erkennen. Eine wesentliche Rolle spielt dabei die Immuntherapie. Bei ihr kommen neue Medikamente zum Einsatz, die das körpereigene Immunsystem wieder in Gang setzen und so Krebszellen bekämpfen.

Andrea Forschner, Christina Pfannenberg und Christopher Schroeder freuen sich über die Förderung ihrer Forschungsarbeit (v.l.n.r.). Universitätsklinikum Tübingen/Peter Jammernegg

Bluttest soll Infos zum Tumor liefern

Neben bildgebenden Untersuchung mit Computertomografie und radioaktiven Substanzen wollen die Tübinger Forscher eine weitere einfache und wenig belastende Methode einsetzen: einen Bluttest. Dieser kann laut Universitätsklinikum genetische Informationen des Tumors liefern. Der Anstieg bestimmter Werte könnte dann auf einen erneuten Ausbruch des Krebses hinweisen.

Immuntherapie ist erfolgreich

Immer mehr Krebserkrankungen würden inzwischen mithilfe von Immuntherapien behandelt, so Andrea Forschner, Leiterin der Melanomambulanz der Tübinger Hautklinik. "Mehr als die Hälfte aller Melanompatienten spricht auf eine kombinierte Immuntherapie an, bei jedem fünften Patienten verschwinden die Metastasen sogar komplett." Solche Ergebnisse seien früher undenkbar gewesen, so Forschner.

Stiftung fördert Forschung

Das neue Forschungsprojekt zum Schwarzen Hautkrebs ist auf zwei Jahre angelegt. Das Universitätsklinikum erhält dafür von der Bristol Myers Squibb-Stiftung Immunonkologie rund 130.000 Euro.