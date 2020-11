Die Sülchenkirche am Stadtrand von Rottenburg hat ein neues Geläut. Mit einigem Aufwand wurden im Turm zu den beiden alten Glocken zwei neue eingehängt. Ein Unternehmer hat die spendiert.

Die zwei, die schon da waren, stammen aus dem 17. und 18. Jahrhundert. Jetzt sind der kleine Sankt Meinrad und die große, schwere Martha dazugekommen. Die beiden Glockenstühle sind aus meterlangen Holzbalken gemacht: der denkmalgeschützte, in den die beiden alten Glocken eingehängt sind, und der neue Glockenstuhl aus frischem Eichenholz. Sie wurden so aufeinander eingestellt, dass sie gut miteinander harmonieren. Seit Donnerstagmittag läuten alle vier.

Knapp durchs Kirchturmfenster gepasst

Glockenmonteur Kai Schwarz sagt, seine Arbeit vereine viel Handwerk: Zimmerei, Glockengießerei und Elektrotechnik. Es wurden beispielsweise etliche Kabel verlegt, denn die vier Glocken werden jeweils mit einem Motor in Schwung gebracht. Martha wiegt fast 500 Kilogramm und hat einen Durchmesser von genau 99 Zentimetern. Zwei Zentimeter mehr und sie hätte nicht durchs Kirchturmfenster gepasst, hat Architekt Georg Eckert aus Rottenburg berechnet. Martha und ihr "kleiner Bruder" Sankt Meinrad wurden von einem Rottenburger Unternehmer gesponsert. Die große Glocke ist nach seiner verstorbenen Ehefrau benannt. Blumenornamente sind in die Bronze-Glocke eingraviert und auch ein Abbild der Heiligen Martha.

Wann ist das Glocken-Quartett zu hören?

Das neue Glocken-Quartett muss klanglich miteinander harmonieren, erklärt Kai Schwarz von der Glockengießerei Bachert im badischen Neunkirchen. "Sonst hat der gesamte Ort keinen Spaß daran", sagt Schwarz schmunzelnd. Auch der Glöppel sei wichtig für den Klang. Er ist aus Stahl und muss im Verhältnis zur Glocke eine ganz bestimmte Größe haben. Am Donnerstagvormittag wurden die vier Glocken so eingestellt, dass sie im richtigen Rhythmus miteinander läuten. Sie werden zukünftig immer dann zu hören sein, wenn vor Ort Gottesdienste und Beerdigungen stattfinden. Die Sülchenkirche liegt an der Bundesstraße B28 und ist die Kirche, in der die katholischen Bischöfe der Diözese Rottenburg-Stuttgart bestattet sind.