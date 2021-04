In Albstadt, Grabenstetten (Kreis Reutlingen) und Tübingen starten im Herbst Ganztagsschulen. Den Ganztagsbetrieb als Angebot wird es zudem am Gymnasium und an der Realschule in Trossingen (Kreis Tuttlingen) geben. Insgesamt genehmigt das Kultusministerium zum kommenden Schuljahr 19 weitere Ganztagsschulen. In Baden-Württemberg gibt es dann 509 Ganztagsschulen, so das Ministerium. Gerade die Pandemie habe gezeigt, dass Schule nicht nur ein Ort des Lernens sei, sondern auch ein Ort der Begegnung.