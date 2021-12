per Mail teilen

Im Umfeld der Heuneburg im Kreis Sigmaringen haben Archäologen einen erstaunlichen Fund gemacht. Bei Ausgrabungen ist eine weitere frühkeltische Toranlage gefunden worden. Etwa 750 Meter westlich der Heuneburg kamen zwei mächtige nebeneinanderliegende Grabenabschnitte von sechs Metern Breite und drei Metern Tiefe zum Vorschein, gab das Landesamt für Denkmalschutz bekannt. Die Lücke dazwischen deute auf einen Eingang mit einer Toranlage hin. Zahlreiche Tierknochen, Bronze- und Keramikfunde sowie Abfallstücke von der Schmuckherstellung konnten gefunden werden. Sie stammen aus der ersten Hälfte des 6. Jahrhunderts vor Christus und deuteten auf eine dichte Besiedlung und Wohlstand hin, so das Landesamt. Die Heuneburg ist eine der bedeutendsten und am besten erforschten Fundstellen keltischer Zeit in Mitteleuropa.