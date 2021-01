Unser beweglicher Daumen ist schon rund zwei Millionen Jahre alt - und damit älter als bisher angenommen. Das verschaffte den Menschen damals einen evolutionären Vorteil, so Forscher der Universität Tübingen.

Der Daumen sei die Grundlage für die Entwicklung der menschlichen Kultur, sagen die Wissenschaftler. Durch den sogenannten Pinzettengriff - also der Möglichkeit, den Daumen gezielt an die anderen Finger anzulegen - hatten frühe Menschen einen klaren evolutionären Vorteil. Durch das präzise Zugreifen hätten sie bessere Werkzeuge herstellen und unter anderem ihr Nahrungsspektrum erweitern können.

Überraschende Erkenntnis

Überraschend sei vor allem, dass diese Fähigkeit schon vor zwei Millionen Jahren vorhanden war, viel früher als bisher angenommen, so Alexandros Karakostis von der Uni Tübingen.

Modell einer Hand mit beweglichem Daumen SWR Rick Pennington

Neue Technologie bringt neue Ergebnisse

Die Wissenschaftler um Katerina Harvati, Professorin für Paläoanthropologie am Senckenberg Centre for Human Evolution and Paleoenvironment der Universität Tübingenhaben haben Daumenknochen verschiedener Menschenformen miteinander verglichen. Durch eine dreidimensionale Scantechnologie können sie die Daumenmuskeln nachbilden, die bei Fossilien nicht mehr vorhanden sind und so auf die Geschicklichkeit des Daumens schließen.

Die Arbeit wurde in Kooperation mit dem Hertie Institut für Klinische Hirnforschung, dem Naturhistorischen Museum Basel und der Medical School of Athens durchgeführt.