In Tübingen hat es in der Nacht zum Samstag viele Verstöße gegen die Corona-Regeln gegeben. Bei Auseinandersetzungen wurden mehrere Menschen verletzt, darunter auch Polizisten.

Die Polizei in Tübingen hatte in der Nacht zum Samstag viel zu tun. Am Abend hatten sich zunächst viele Menschen in der Innenstadt versammelt, die laut Polizei gegen das dort geltende Alkoholverbot verstießen. Später gingen die Beamtinnen und Beamten nach eigenen Angaben gegen rund 300 Menschen im Alten Botanischen Garten vor, die die Corona-Regeln missachteten und Alkohol konsumierten. Auch musste die Polizei immer wieder bei Auseinandersetzungen und Schlägereien eingreifen. Mehrere der Beteiligten wurden verletzt. Auch Polizistinnen und Polizisten wurden bei den Einsätzen angegriffen. Einige von ihnen erlitten Verletzungen, unter anderem durch Flaschenwürfe.



Ausschreitungen schon am vergangenen Wochenende

Auch am letzten Wochenende hatte es in Tübingen Ausschreitungen gegeben. Die Polizei löste in der Nacht zum Sonntag größere Ansammlungen auf, vor allem in der Altstadt hatten viele überwiegend Jugendliche bis spät in die Nacht gefeiert. Scherben, Flaschen und Müll zeugten am Sonntagmorgen noch von den nächtlichen Gelagen. Auch da wurden Beamtinnen und Beamte beschimpft und angegriffen.