Neue Coronaverordnung Sport stellt TSG Balingen vor Probleme

Seit Samstag gelten im Sport verschärfte Coronaregeln. Für Sportler- und TrainerInnen gilt 2G. Zuschauer müssen geimpft oder genesen sein und zusätzlich einen aktuellen Test haben.

Es war wie so oft seit Corona: Am Freitag Abend informierte das Kultusministerium über die verschärften Coronaregeln - die dann am Samstag bereits von den Vereinen umgesetzt werden mussten. Man habe sich von den neuen Regeln überrumpelt gefühlt, sagte der Geschäftsstellenleiter der TSG Balingen, Timo Schneider, dem SWR. Es habe sich zwar im Laufe der Woche abgezeichnet, dass da was komme, man habe aber nicht mehr wirklich reagieren können.

TSG Balingen konnte keine Schnelltests mehr organisieren

Die TSG Balingen wusste: am Samstag haben die Regionalliga-Kicker ein Heimspiel. Man habe versucht, Schnelltests am Stadion möglich zu machen, damit die Zuschauer das Spiel trotzdem sehen können, so Timo Schneider. Doch es war weder möglich auf die Schnelle Tests zu bekommen, noch qualifiziertes Personal, das die Schnelltests hätte machen können.

Regionalligisten sind besser dran als die unteren Spielklassen

Einen Vorteil hat man bei der TSG zumindest: die Spieler der Regionalligamannschaft und auch der Trainer werden bezahlt. Sie gelten als Angestellte und unterliegen damit bei der Arbeit (sprich im Training und im Spiel) der 3G-Regel. Anders bei den Amateuren: Für die Spieler und die ehrenamtlichen Trainer gilt seit Samstag 2G. Josef Haug, der Chef des Bezirks Alb beim Württembergischen Fußballverband, glaubt allerdings, dass die 2G Regel den Spielbetrieb nicht wesentlich behindern wird.

Die meisten Spieler im WFV-Bezirk Alb sind offenbar geimpft

Haug sagte dem SWR, die meisten Spieler seien geimpft. Von den Trainerinnen und Trainern habe er bislang noch keine Rückmeldung bekommen. Er gehe aber davon aus, dass auch sie größtenteils geimpft seien. Am härtesten träfe die Amateurligen die 2G Plus-Regel für die Zuschauer. Haug kann sich nicht vorstellen, dass angesichts dieser Einschränkung noch viele Menschen zu den Fußballspielen der unteren Ligen kommen.