Neue Corona-Regeln: Eine Herausforderung für die Reutlinger Gastronomie

Bislang reichte ein 2G-Nachweis, um ins Restaurant zu kommen. Seit Samstag gelten neue Vorschriften, die Sonntag schon geändert wurden.

Am regnerischen Samstagabend mussten einige Leute, die in eins der Reutlinger Restaurants wollten, wieder umkehren. Die neuen Regeln wurden am Samstag kurzfristig in die Tat umgesetzt und nicht alle hatten es da schon mitbekommen. Auch Geimpfte und Genesene brauchten nun einen Schnelltest. Ausgenommen waren nur diejenigen, die schon geboostert waren. Am Sonntag gab es dann wieder eine Änderung. Personen, deren Zweitimpfung oder Genesung nicht länger als sechs Monate her ist, sind seither ebenfalls von der Testpflicht ausgenommen.

Gastronomen kritisieren Kurzfristigkeit

Das dürfte die Reutlinger Gastronomen zumindest ein bisschen erleichtern. Denn am Samstag sah es schon ziemlich düster aus. "Wir haben 80 Prozent Einbußen gehabt", sagte Ernst Obermayer von der Firma GrauerGastro am Samstagnachmittag. Die Firma betreibt mehrere Reutlinger Restaurants. Besonders schwierig sei, dass die neuen Vorschriften so kurzfristig kamen. Man hatte bereits Lebensmittel für das Wochenende eingekauft, die dann teils überflüssig waren. Auch der Pfullinger Hotelier Fritz Engelhardt, der Vorsitzende des Hotel- und Gaststättenverbandes DEHOGA Baden-Württemberg, übte Kritik Richtung Politik. Die Kurzfristigkeit sei respektlos der Branche und ihrem Personal gegenüber, das die letzten Monate viel auf sich genommen habe. Die Politik hätte früher reagieren und die Restaurantbetreiber darauf vorbereiten müssen. "Keiner hat sich Gedanken gemacht, ob das überhaupt praxistauglich ist. Es liegt nahe, dass man damit wirklich einen Lockdown durch die Hintertür erzwingen wollte", so Engelhardt.

Viele Menschen in Reutlingen wollen noch einen Schnelltest ergattern. SWR

Angst vor Personalmangel

Nach den letzten Corona-Beschränkungen musste die Gastronomie händeringend nach neuem Personal suchen. Hunderttausend Arbeitskräfte seien bereits in andere Berufe abgewandert, so DEHOGA-Chef Engelhardt. "Wir haben immer damit geworben: Kommt zu uns in die Gastronomie und die Hotellerie. Das ist die Branche, die sicher ist. Gegessen, getrunken, geschlafen wird immer. Man hat uns nun eines Besseren belehrt." Mit den neuen Regeln brauche es nun auch neue Corona-Hilfen, forderte Engelhardt.

Jedes Mosaikstück hilft

Am Samstagabend standen vor den Reutlinger Testzentren lange Schlangen. Aber dass die Menschen sich auch für ein schnelles Mittagessen zum Testen anstellen, bezweifelte der DEHOGA-Vorsitzende, als da noch ausschließlich die Geboosterten von den neuen Test-Vorschriften ausgenommen waren. Diese Ausnahme von der Testpflicht bezeichnete Engelhardt als richtig. Danach wurde bekannt, dass die Landesregierung noch mehr Ausnahmen zulässt. Jedes Mosaikstück helfe der Branche jetzt, sagte Engelhardt.