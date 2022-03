Zwei neue Bürgermeister in der Region

per Mail teilen

In Hayingen (Kreis Reutlingen) wurde erstmals eine Frau zur Bürgermeisterin gewählt. Ulrike Holzbrecher hat gestern den ersten Wahlgang mit 70 Prozent deutlich gewonnen. Zuvor war sie Stadtkämmerin in Tübingen. Ihren Sieg konnte sie noch nicht feiern, da sie sich derzeit in Corona-Quarantäne befindet. Der bisherige Bürgermeister Kevin Dorner hat sich freiwillig aus dem Amt verabschiedet. Auch Mehrstetten (Kreis Reutlingen) hat einen neuen Bürgermeister: Robert Mellinghoff ist gestern im zweiten Wahlgang gewählt worden. Der 32-jährige Betriebswirt aus Ulm besiegte den Verwaltungsfachmann Holger Lenz mit 25 Stimmen Unterschied. Lenz hatte im ersten Wahlgang die meisten Stimmen. Zwei weitere Kandidaten blieben gestern ohne Chance. Die Wahlbeteiligung lag bei 75 Prozent.