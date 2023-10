Jahrelang war er gefährlich: der Bahnübergang zwischen den Horber Stadtteilen Talheim und Heiligenfeld. Schranken gab es dort keine. Nun soll eine neue Brücke für Sicherheit sorgen.

Schwere Unfälle an Bahnübergängen könnten in Horb am Neckar (Kreis Freudenstadt) künftig seltener auftreten. Die Landesstraße 355 verbindet die Stadt mit dem Industriegebiet Heiligenfeld und dem Stadtteil Talheim. Über die Schienen, welche die Straße kreuzt, führte bisher ein ebenerdiger Bahnübergang - ohne Schranken. Dort kam es immer wieder zu teils schweren Unfällen.

Ortsvorsteher: "Riesen-Gewinn" für Talheim

Talheims Ortsvorsteher Anton Ade bezeichnete die neue Brücke im SWR als "Riesen-Gewinn". Sie sorge für mehr Sicherheit. Denn die Straße solle in Zukunft noch stärker befahren werden. Gleich nebenan in Horb-Heiligenfeld befindet sich das Black Forest Terminal: ein Containerterminal, in dem Güter von der Straße auf die Schiene verladen werden. Für den Güterverkehr und auch alle anderen Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer verbessere sich mit der neuen Brücke zudem der Verkehrsfluss, so der baden-württembergische Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) bei der feierlichen Eröffnung. In Zukunft müsse niemand mehr am Bahnübergang warten, heißt es in einer Pressemitteilung des Ministeriums.

Keine Gleise, stattdessen freie Fahrt über die Brücke bei Horb-Talheim. Anton Ade

Nächster Schritt bei "Vision Zero"

Bisher hatte die Straße ebenerdig über die Gleise geführt. Schranken gab es dort keine. Deswegen kam es auf der Verbindung zwischen den beiden Horber Stadtteilen Talheim und Heiligenfeld immer wieder zu schweren Unfällen. Verkehrsminister Hermann sieht die Brücke nun als Beitrag zur "Vision Zero", einem Leitbild für einen Straßenverkehr ohne Tote und Schwerverletzte.

Laut Verkehrsministerium haben die Baukosten rund 3,8 Millionen Euro betragen. Den Großteil von rund 2,3 Millionen Euro bezahlt das Land. Die restlichen jeweils 750.000 Euro steuern der Bund und die DB Netz AG bei.