Tübingen baut eine weitere beheizbare Fahrradbrücke. Im Ortsteil Lustnau soll es eisfrei über den Neckar gehen. Die alte Brücke an dieser Stelle fanden viele Radler umständlich.

Mehr Fahrräder, weniger Autos - Tübingen fördert weiterhin den Radverkehr. Jetzt startete der Bau einer neuen Fahrradbrücke im Ortsteil Lustnau. Diese Brücke über den Neckar erleichtert Radfahrern den Weg ins Tübinger Gewerbegebiet "Unterer Wert" und in Zukunft auch weiter bis nach Reutlingen.

Schon zuvor gab es an dieser Stelle eine Brücke. Die wurde aber vorrangig von Fußgängern benutzt, weil Radfahrer nur über eine Kinderwagen-Rampe hoch kamen. Das wollte die Stadtverwaltung ändern.

Die Fahrradbrücke in Tübingen-Lustnau wird einen eigenen Stromkasten für den Betrieb der Heizung bekommen. SWR Jochen Krumpe

Sobald die neuen Brückenteile stehen, wird die Stadt eine elektrische Fußbodenheizung einbauen. Sie besteht aus Matten mit eingearbeiteten Drähten und soll die Brücke eisfrei halten. Damit spart die Stadt nach eigenen Angaben Streusalz, es erhöht die Sicherheit und verlängert die Lebensdauer der Brücke - eben weil auf Streusalz verzichtet wird.

Fertig in wenigen Monaten

Die Brücke soll bis zum Sommer fertig sein. Ulrike Schäfer, die das Projekt der Lustnauer Radbrücke leitet, erwartet täglich bis zu tausend Nutzer. Auch Fußgänger dürfen sie benutzen. Die Kosten liegen bei etwa 4,7 Millionen Euro. Die Stadt und das Land teilen sich die Summe.

In Tübingen-Lustnau wird eine neue Rad- und Fußgängerbrücke über den Neckar eingesetzt. SWR Jochen Krumpe

2021 entstand in Tübingen die erste beheizbare Fahrradbrücke Deutschlands. Drei solcher Brücken wurden bisher in Tübingen gebaut, aber ihre Heizungen fielen in den letzten Wintern regelmäßig aus. Laut Ulrike Schäfer gab es ein Problem mit den Sensoren. Die Stadt sei dabei, den Fehler zu beheben.