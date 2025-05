Als "Ikarus vom Lautertal“ ist Gustav Mesmer weit über Baden-Württemberg hinaus bekannt geworden. Jetzt sind die Werke des Tüftlers und Erfinders wieder in Münsingen zu sehen.

In der Münsinger Zehntscheuer sind jetzt nach 36 Jahren wieder phantastische Flugobjekte von Gustav Mesmer zu sehen. Der 1903 in Oberschwaben geborene Tüftler hatte einen großen Traum: Das Fliegen mit Muskelkraft. Seit den 1930er Jahren entwickelte er zahlreiche Skizzen und Flugobjekte, die er auch selbst testete.

Flucht in die Phantasie: Fliegen mit Muskelkraft

Über 30 Jahre lebte er in der Psychiatrie und startete sechzehn Fluchtversuche. Und weil er immer wieder zurückgebracht wurde, flüchtete sich Gustav Mesmer in seine Phantasien. Er stellte sich vor, mit einem Fahrrad-Flieger von Ort zu Ort zu schweben, angetrieben nur mit eigener Muskelkraft.

Das Fliegen mit Muskelkraft war in den 1920er und 30er Jahren geradezu en vogue. In Paris wurden große Flugrad-Wettbewerbe ausgeschrieben. Gustav Mesmer hatte davon gelesen. Flugräder selbst zu entwickeln und auszuprobieren – das hat ihn gepackt und zeitlebens nicht mehr losgelassen.

Gustav Mesmer zeichnete gerne mit Kugelschreiber und Wasserfarben, hier ein Flugfahrrad mit Tragflächen am Lenker und vier blattförmigen Schwingflügeln Pressestelle Gustav Mesmer Stiftung

Ausstellung zeigt auch Gustav Mesmers Gleitfahrräder

Gustav Mesmer entwickelte Konstruktionen nach verschiedenen physikalischen Prinzipien. Seine Gleitfahrräder sahen wie Sportdrachen aus. Ihre Tragflächen hatte Mesmer allerdings mit vielen Löchern versehen, damit die Luft durch sie hindurch strömen konnte und ein Sog entstanden wäre, der ihn hätte nach oben ziehen können. Er dachte auch über Flug-Apparate mit Schwingen nach, bei denen er seine Arme mit selbstgebauten Flügeln verlängerte. Seinen Objekten gab er Namen wie "Doppelmaikäferflügel-Flugfahrrad" oder "Luft-Kreis-Rad".

Mit Sprungfedern und Folie fliegen wie Ikarus

Dabei verwendete er ausschließlich Dinge, die übrig geblieben waren. Schrott und alte Holzlatten kamen für ihn als Material ebenso in Frage wie Sprungfedern eines Bettgestells oder Plastikfolie, mit der er seine Tragflächen und Schwingen bespannte. Er wollte Kompliziertes mit einfachen Mitteln herstellen. Dabei halfen ihm seine Erfahrungen als Schreiner, Buchbinder und Korbflechter, die er während seiner Zeit in psychiatrischen Anstalten und davor gesammelt hatte.

Dieses "Luft-Kreis-Rad" entstand zu Ehren eines großen Flugtags Pressestelle Gustav Mesmer Stiftung

"Ikarus vom Lautertal" mit eigener Werkstatt

Als Psychiatriepatient hatte er wenig Möglichkeiten, größere Objekte zu bauen. Darum entstanden dort vor allem seine Zeichnungen. Nach seiner Entlassung 1964 zog er nach Buttenhausen ins Lautertal und richtete sich dort eine Werkstatt ein. Zunächst entstanden Skizzen, dann baute er kleine Modelle. Es waren häufig Flügel, die er in die Luft warf und das Flugverhalten testete. Erst dann baute er die großen Flugobjekte.

Stefan Hartmaier gründet Gustav-Mesmer-Stiftung

Stefan Hartmaier, der in Stuttgart Kunst studierte und später die Gustav-Mesmer-Stiftung gründete, lernte den Schwaben Mesmer früh kennen. 1989 stellte er seine Objekte und Zeichnungen erstmals in Münsingen aus und erlebte, wie sie die Besucher faszinierten. "Die meisten kommen strahlend aus der Ausstellung", sagt Hartmaier. "Manche sagen auch: Das muss ich zu Hause ausprobieren, selbst bauen." Mesmer inspiriert die Menschen.

Mit Kugelschreiber und Wasserfarben gezeichnetes "Flug Fahrad, vorn oben Federball, rückwärts Drachen unten/ mit Stabilier Schleußen/ Startbahn/ Kirche, Fantasie", entstanden in Buttenhausen Pressestelle Gustav Mesmer Stiftung

Flug-Fahrräder im Lautertal bei Münsingen getestet

Dabei war dem Bastler bewusst, dass wahres Fliegen so nicht funktionieren konnte: Die Modelle waren zu schwer, um direkt damit abzuheben. Wenn Stefan Hartmaier damit fuhr und zu wild unterwegs war, warnte Mesmer: "Du weißt schon, es sind nur Modelle.“ Andererseits, sagt Stefan Hartmaier, "Wenn die Luft durch die Flügel strömte und alles flatterte und ratterte, habe ich durchaus ins Gefühl gehabt, das ich gleich abheben könnte. Das Gefährt wurde immer leichter.“

Gustav Mesmer wollte immer "richtig fliegen"

Als der SWR ihm 1985 anbot, mit einem Hubschrauber zu fliegen, sagte Gustav Mesmer zu. Es interessierte ihn. "So hoch komme ich mit meinem nicht", sagte er zum Reporter, als sie gemeinsam abhoben. Er beobachtete die Landschaft unter sich, und als er wieder am Boden war, wurde er gefragt, ob das jetzt "richtig fliegen" für ihn sei. "Ja, aber nicht wie ein Vogel." Es war ihm zu laut, zu lärmend und zu eng im Helikopter. "Ich will eine Maschine, wo ich frei in der Luft bin." Beim Fliegen den Wind spüren: Das war für Gustav Mesmer der Inbegriff von Freiheit.