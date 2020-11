Das Landratsamt Reutlingen soll ein neues Gebäude bekommen. Laut Landrat Thomas Reumann wurden Standort und Investor gefunden, der Gemeinderat hat das Bebauungsverfahren gestern Abend auf den Weg gebracht. Das Landratsamt ist laut Landrat Reumann zurzeit auf 25 Standorte verteilt, die zum Teil erheblichen Sanierungsbedarf haben. Im Neubau sollen bis auf das Forstamt alle Ämter versammelt werden. Neben dem Verwaltungsgebäude sind auf der Brache am Ortsausgang Richtung Metzingen auch Wohneinheiten geplant. Man sei derzeit in entscheidenden Verhandlungen mit dem Investor aus Bad Saulgau, so Reumann. Die Kosten des Neubaus könne man noch nicht abschätzen, da das Angebot sowohl die Option zum Kauf als auch zur Miete des Gebäudes beinhalten soll, so der Landrat.