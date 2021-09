Tübingens Zufahrt von Süden her gesperrt

Die Steinlachbrücke in der Tübinger Südstadt wird abgerissen und neu gebaut. Der Verkehr wird umgeleitet. Eine Zufahrt in die Stadt von Süden her gibt es nicht mehr. Womöglich nie mehr?

Noch fließt der Verkehr über die alte Steinlachbrücke, doch am Montagnachmittag ist Schluss. Dann wird der Verkehr weiträumig umgeleitet. Die alte Steinlachbrücke ist marode, über 100 Jahre alt und muss für 4,5 Millionen Euro neu gebaut werden. Wegen der engen Platzverhältnisse muss der Bagger im Fluss stehen. Das Wasser wird im Bereich der Baustelle durch Schleuderbetonrohre geführt. Baustelle wie Herz-Operation Der Zeitdruck ist groß, da die Abrissarbeiten bis zum Beginn der Schonzeit der Fische Anfang Oktober abgeschlossen sein müssen. Tübingens Leiter des Tiefbauamts, Albert Füger, vergleicht die Baustelle mit einer Herz-Operation. Denn die Brücke steht an einem neuralgischen Punkt: sie ist sozusagen das Einfallstor im Süden. Denn über die Brücke gelangt der Autoverkehr von der Südstadt in die Mühlstraße und weiter in die Innenstadt. Füger rechnet zwar mit einem Verkehrschaos, doch nur kurzzeitig. "Das Chaos wird erfahrungsgemäß zwei bis drei Tage dauern und sich dann zurechtrütteln". Umleitung soll Dauerzustand werden Der Verkehr wird durch den Schlossbergtunnel und die B 28 im Westen umgeleitet. Für Tübingens OB Palmer sollte diese Umfahrung nicht nur kurzzeitig sondern dauerhaft gelten. Er hofft, dass damit auch der Durchgangsverkehr durch die Stadt Geschichte sein wird. '"Ich hoffe, dass mit dem heutigen Tage der Durchgangsverkehr in der Innenstadt Geschichte ist. Wir haben 1978 den Schlossbergtunnel eröffnet. Er war als Ersatz für die B28 durch die Mühlstraße gedacht. Bis heute führt der Verkehr da durch." Wenn die Brücke fertig sei, sollte niemand mehr auf die Idee kommen, den Pendlerverkehr wieder zurück in die Stadt zu holen, so Palmer, sondern man sollte die Stadt autofrei gestalten. Wer zu Fuß oder mit dem Rad unterwegs ist, kann die neue Radbrücke Mitte über die Steinlach nutzen. Sie ist beheizbar und im August eingeweiht worden.