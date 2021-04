Der Neubau für das Interfakultäre Institut für Biochemie ist am Freitag offiziell an die Universität Tübingen übergeben worden. Der Bau hat rund 43 Millionen Euro gekostet. Das neue Institut für Biochemie bietet auf mehr als 5.000 Quadratmetern den Studierenden und Lehrenden Raum für ihre wissenschaftliche Arbeit. In dem futuristischen Bau gibt es Labore, Büros, Besprechungsräume und Hörsäle. An dem Neubau wurde fast vier Jahre lang gebaut. Das alte Laborgebäude war marode und konnte nicht mehr saniert werden.